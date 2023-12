Quả view triệu đô

Cụ thể là 390 triệu đô ngay dưới chân núi Cấm ! Nhà đầu tư mất 5 năm để lập dự án, xin phép và khẩn trương thi công. Sự xuất hiện của Nhà máy ĐMT An Hảo đầu tiên tại khu vực ĐBSCL đã làm thay đổi bộ mặt toàn vùng Thất Sơn màu mỡ, chân phương và mang màu sắc oai linh huyền bí. Hình ảnh hàng trăm nghìn tấm pin mặt trời được sắp xếp ngăn nắp thành từng hàng hấp thụ chói sáng cái nắng mát mẻ cuối năm, một mặt gương không tì vết và có thể thay đổi màu theo khung giờ từng buổi trong ngày.

Danh xưng bất hủ

Tên đầy đủ - KTQ ĐMT An Hảo, nằm trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mang trong mình sứ mệnh phát triển kinh tế cho khu vực và an sinh xã hội rất lớn khi tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần mang đến sự đa dạng loại hình du lịch cho tỉnh nhà.

Nửa hiện nửa ẩn, tựa vào non cao, vô tình biến một khu công nghiệp điện sạch trở thành một địa điểm thích hợp cho du lịch trải nghiệm. Được xây dựng trên một mảnh đất vô cùng rộng lớn, bao quanh bởi một màu xanh thiên nhiên tràn đầy sức sống. Thảm cỏ dưới những tầng pin cũng thay đổi theo mùa. Còn nhớ ngày nào đầu thu, cây cỏ vàng ươm trông như cảnh của một thảo nguyên Châu Phi, thế mà giờ đây nó xanh non trở lại, như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vạn vật theo thời gian.

Nơi đây khắc ghi dấu ấn năng lượng sạch qua từng ngày đón đầu xu hướng thế giới dưới hình hài của một khu du lịch năng lượng xanh sáng tạo. Có lẽ, chí ít tới thời điểm hiện tại, chưa có nhà máy điện sạch nào là phiên bản của An Hảo, “xanh” gấp đôi lẽ thường. Độc vị hơn khi gần đó, còn có một nhà máy nước khoáng sạch đóng chai cùng tên như minh chứng rõ rệt rằng: “Sạch từ nước, ngọt từ rừng và thơm màu nắng”.

Trở lại với điện mặt trời, ngày càng có nhiều du khách trẻ, đặc biệt là các học sinh, sinh viên bất luận trong dịp hè hay các ngày cuối tuần thường chọn An Hảo làm nơi đặt chân tới. Cái cảm giác vừa học vừa chơi được hòa quyện, được tìm hiểu cách vận hành, biết thêm về khoa học kỹ thuật, thoải mái với kiểu du lịch rừng - núi - công nghệ phối hợp.

Chẳng hạn công trình hồ nước Thiên Cảnh - trái tim của khu tham quan - được dẫn từ suối Thanh Long nổi tiếng nơi thượng nguồn trên núi Cấm đổ về. Vâng, Thiên Cảnh mang âm hưởng của vùng trời phương nam phản chiếu long lanh trên mặt nước. Hồ rộng, không sâu nhưng ánh nắng rọi vào không thấy đáy mà ánh lên một màu xanh ngọc bích đầy mê hoặc.

Ven hồ, các cung đường uốn lượn với hàng vạn bông hoa nở rộ khoe sắc đưa hương trong tiết trời nhẹ nhàng dễ chịu mang lại cảm giác Tết đương tới có chút vội vàng. Con đường này dẫn đến khu vực ẩm thực và Thủy Đài cao vời vợi. Bước lên đỉnh trên cùng thu vào tầm mắt toàn bộ chân trời kỷ lục. Hàng trăm nghìn tấm pin mặt trời lấp lánh được điểm xuyến bởi những hàng cây thốt nốt phía xa xa sừng sững hiên ngang bên những cánh đồng rì rào lúa xanh.

Thật tuyệt vời khi mà có thể tự sướng với những bức ảnh để đời. Bên cạnh đó, không thể không kể đến safari vườn thú để mặc sức trải nghiệm nâng niu những sinh vật thật đáng yêu, thân thiện, hiền lành. Cừu, thỏ và lạc đà - chúng gần gũi nũng nịu như thú cưng trong nhà luôn cần được chăm sóc yêu thương.

Khi đã no nê lang thang khắp vùng thảo nguyên, thưởng thức phong cảnh và không khí trong lành, nếu ai đi chơi mà trong lòng lại hướng nội thì hãy di chuyển đến khu hoa viên tịnh tâm nằm biệt lập, tĩnh lặng, trang nghiêm dưới những tán cây cổ thụ tỏa bóng quanh năm.

Điểm mấu chốt là phiến tá to hình Bàn Tay Phật được tạo tác từ thiên nhiên mang đến những nhiệm mầu tâm linh khó tả. Phiến đá này đã khắc ghi câu chuyện kỳ bí trong quá trình xây dựng Nhà máy ĐMT An Hảo nhiều năm về trước.

Vậy hãy nên ghé một lần để trải nghiệm, nơi nào mà được giới trẻ lựa chọn yêu thích, chắc chắn nơi đó vui. KTQ ĐMT An Hảo dĩ nhiên không đơn thuần du lịch công nghệ cao đầy sáng tạo mà còn là thông điệp thật nhân văn của nhà đầu tư tiên phong năng lượng sạch biết nghĩ đến cộng đồng.

Còn chần chừ mà không thả like ủng hộ và xách balo lên. Có được điều này thì du lịch ĐMT An Hảo sẽ không ngại bất cứ điều gì để đầu tư hết mức chỉn chu để phục vụ du khách.

Tham khảo thêm các thông tin tại: https://www.facebook.com/TDSaoMai