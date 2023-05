'Quá nhanh quá nguy hiểm 10' oanh tạc phòng vé

TPO - Không nằm ngoài dự đoán, bom tấn "Fast X" (Quá nhanh quá nguy hiểm 10) vừa ra mắt ngay lập tức vươn lên dẫn đầu cuộc đua phòng vé toàn cầu và giữ vững phong độ của chuỗi phim có tuổi đời 22 năm.

Theo dự đoán của trang Hollywood Reporter, doanh thu tuần mở màn của Fast X sẽ đạt 320 triệu USD. Trong đó, 67,3 triệu USD là doanh thu nội địa (Bắc Mỹ) và 252,7 triệu USD ở thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, dự đoán trên có vẻ hơi cao so với thực tế. Trong ba ngày đầu ra rạp (19-21/5), doanh thu của phim chỉ đạt 67 triệu USD, thấp hơn so với phần 9 (70 triệu USD). Không quá thành công ở thị trường Bắc Mỹ nhưng Fast X vẫn có sức hút lớn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Á. Dù dưới mức kỳ vọng, nhìn chung doanh thu hiện tại của phim vẫn là con số đáng mơ ước.

Tại Việt Nam, trong ba ngày cuối tuần, Fast X đã thu về 34,1 tỷ đồng, bán được 355.000 lượt vé, chính thức vươn lên đứng đầu phòng vé, lật đổ sự thống trị dài hơi của Lật mặt 6.

Nếu giữ vững phong độ hiện tại, phần 10 sẽ đưa loạt phim Quá nhanh quá nguy hiểm (Fast & Furious) chạm đến cột mốc 7 tỷ USD, sánh ngang với những tên tuổi như Điệp viên 007, Harry Potter hay Biệt đội báo thù.

Bị giới phê bình chê tơi tả về sự sơ sài trong khâu kịch bản, Fast X vẫn ghi điểm với khán giả nhờ sự đơn giản, tập trung hoàn toàn vào tính giải trí, đem đến hàng loạt phân cảnh hành động, cháy nổ hoành tráng cùng dàn diễn viên hạng A của Hollywood.

Trên chuyên trang chấm điểm Rotten Tomatoes, phim nhận được 54% - điểm cà chua thối từ các nhà phê bình, trong khi đó khán giả cho thấy sự yêu thích khi dành cho phim số điểm 86%. Trên trang IMDb, phim được chấm 6,4/10. Điểm Metacritic của phim là 55. Hầu hết ý kiến nhận xét đều đồng ý chất lượng phim chỉ ở mức trung bình.

Được sản xuất bởi đạo diễn Louis Leterrier, phần phim lần này tập trung vào sự đối đầu giữa Dominic Toretto (Vin Diesel) và phản diện Dante (Jason Momoa). Từng được nhắc tên ở phần Fast Five, Dante là con trai của trùm mafia Hernan Reyes, quay lại hòng báo thù cho cha mình.

Dàn diễn viên quen mặt ở các phần trước đều xuất hiện đầy đủ và có màn trình diễn tròn trịa ở phần này. Có thể kể đến như Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Jordana Brewster…

Dựa trên hình ảnh những băng nhóm đua xe đêm trên đường phố New York, diễn viên Vin Diesel đã phát triển ý tưởng đó thành câu chuyện của những băng cướp ôtô rồi đưa lên phim với tựa đề The Fast and the Furious, ra mắt năm 2001. Đánh dấu sự ra đời của thương hiệu Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm).

Được dự đoán chỉ là một cú hit nhỏ nhưng giới truyền thông và phê bình đã có một phen kinh ngạc khi phim bất ngờ đạt vị trí số một tại phòng vé Mỹ, thu về 40 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Sau cùng, chỉ với kinh phí sản xuất 38 triệu USD, phim đã cán đích với doanh thu 145 triệu USD nội địa và 207 triệu USD quốc tế, khởi đầu cho 20 năm tiếp theo làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng, trở thành một trong những thương hiệu phim nổi tiếng nhất thế giới.