PVPower có văn bản báo cáo Bộ Công Thương và kiến nghị giúp đỡ tiến độ dự án giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí; Bộ Công Thương về việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đường dây truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Hiện nay, PVPower và Nhà thầu EPC đang nỗ lực triển khai công tác thi công xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ, các thiết bị chính như tua bin khí, máy phát điện, máy biến áp chính, lò thu hồi nhiệt, tua bin hơi đã được vận chuyển đến công trường và đang trong quá trình lắp đặt để chuyển sang giai đoạn chạy thử, đến nay tiến độ tổng thể của Dự án đã hoàn thành đạt trên 65%.

Theo đó, để NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nhận điện ngược phục vụ công tác chạy thử, nghiệm thu và vận hành thương mại thì các đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành, TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nổi, đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái phải hoàn thành trước ngày 31/01/2024 và đường dây 500kV NMD Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè phải hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai các dự án đường dây này đang bị chậm do một số nguyên nhân do: UBND huyện Nhơn Trạch chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho các vị trí còn lại của các dự án, do các dự án có tên trong danh mục quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 5367/UBND-CNN ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và danh mục kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhưng trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất cập nhật còn thiếu một số vị trí. Đồng thời các dự án chưa phù hợp Quy hoạch đô thị theo Quyết định 455/2016/QĐ-TTg.

UBND huyện Long Thành chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất cho các vị trí móng trụ thuộc dự án Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - ТВА 500 kV Long Thành do dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, nhưng chưa cập nhật trên nền Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.

Hiện nay, các dự án trên đang gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ cấp điện thử nghiệm, giải tỏa công suất cho NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai xây dựng các đường dây đấu nối, đảm bảo đồng bộ với tiến độ triển khai dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, PVPower kính đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí và Bộ Công Thương có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh việc thông qua chủ trương đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án đường dây phục vụ giải toả công suất các NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 nhằm đáp ứng tiến độ chung của Dự án.

Trước đó, EVNNPT cũng đã có văn bản số 5316/EVNNPT-KH+ĐT+QLXD (ngày 16/11/2023) gửi Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực về vướng mắc trong công tác thực hiện cập nhật Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Và văn bản số 4515/EVNNPT-KH+ĐT+QLXD (ngày 10/10/2023) gửi UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh sớm trình Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc Điều chỉnh cục bộ trong Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo Sở KH&ĐT và các sở, ngành, huyện có liên quan rút ngắn tối đa thời gian thực hiện công tác chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 220kV nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.

Giúp có văn bản báo cáo xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai triển khai công tác BTGPMB song song với công tác cập nhật quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác của tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến tiến độ một số mốc chính phù hợp với hợp đồng EPC đã ký như sau: Nhận điện ngược từ đường dây 220kV: 31/01/2024; Nhận khí phục vụ công tác thử nghiệm: 01/4/2024; Hoà đồng bộ lần đầu NMĐ Nhơn Trạch 3: 09/5/2024; Nhận điện ngược từ đường dây 500kV: 30/6/2024; Hoà đồng bộ lần đầu NMĐ Nhơn Trạch 3: 07/11/2024; Phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 3: 15/11/2024; Phát điện thương mại NMĐ Nhơn Trạch 4: 15/5/2025.