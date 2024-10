PVOil ra mắt dịch vụ đổ xăng trước, trả tiền sau

Ngày 30/9, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) ra mắt ứng dụng (app) mua xăng dầu cho khách hàng cá nhân với tên gọi PVOIL 4U cho phép khách hàng mua xăng dầu tại gần 900 cửa hàng xăng dầu của PVOIL và COMECO trên cả nước thông qua hình thức mua xăng trước, trả tiền sau với hạn mức tối đa lên tới 1 triệu đồng/lần đổ xăng.

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT PVOil cho biết, hàng năm PVOil cung ứng ra thị trường nội địa hơn 5,5 triệu m3/tấn xăng dầu các loại (chiếm khoảng 22-25% thị phần trong nước) thông qua qua các khách hàng công nghiệp và gần 850 cây xăng thuộc hệ thống và gần 1.800 cửa hàng đại lý xăng dầu.

Theo ông Dương, năm 2018, PVOil đã khai trương phần mềm PVOil Easy, ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR đầu tiên trong kinh doanh xăng dầu. Qua 6 năm, sản lượng bán qua PVOil Easy đã tăng 14 lần, chiếm 10% tổng sản lượng bán lẻ của tổng công ty. Với gần 1 triệu khách hàng sẵn có, PVOIl nhận thấy cần triển khai ứng dụng dành riêng cho khách hàng cá nhân với các tính năng all in one (tất cả trong một) như: tìm kiếm chỗ đỗ xe, cho tặng phiếu xăng dầu, mua xăng dầu cho nhóm khách hàng, tìm kiếm cửa hàng xăng dầu PVOIL, tra cứu phạt nguội, bảo hiểm phương tiện xe cơ giới.

“Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi thấy các xe truyền thống, xe công nghệ, tài xế Grab, shipper sáng ra thường không mang theo nhiều tiền mặt trong người. Các tài xế xe máy này thường đổ 1 lít, ô tô đổ 100 - 200 nghìn đồng/lần. Sau khi chạy vài chuyến mới đổ tiếp”, ông Dương cho hay.

Theo lãnh đạo PVOil, điểm nổi bật là khi sử dụng app PVOil 4U, khách hàng là các tài xế xe công nghệ, sinh viên sẽ không phải lo việc hết tiền không đổ được xăng mà vẫn được đổ xăng trước, trả tiền sau. Theo đó, các khách hàng khi dùng app PVOil 4U sẽ được cấp tín dụng ứng trước để đổ xăng ở cây xăng của PVOil và COMECO với hạn mức tối đa mỗi lần mua 1 triệu đồng. Sau 15 ngày sau mua xăng, tối đa là 45 ngày, khách hàng mới phải hoàn trả khoản tiền đã được ứng trước mà không phải mất phí gì cả.

Để dùng tính năng mua xăng trước, trả tiền sau, người dùng phải tải app PVOIl 4U. Với khách hàng đang dùng dịch vụ của HDBank, chỉ cần chụp 2 mặt của căn cước công dân và phần mềm sẽ sàng lọc và nếu ai có trong danh sách đen của hệ thống ngân hàng sẽ không được cấp hạn mức. Những người còn lại sẽ được cấp hạn mức tối đa 1 triệu đồng/ lần mua. Trong quá trình sử dụng, sau mỗi lần mua mà trả tiền đúng hạn từ 15 đến 45 ngày, khách hàng sẽ được nâng dần hạn mức.

Đại diện HDBank cho biết, thống kê của ngân hàng cho thấy, lượng thanh toán qua QR trong lĩnh vực xăng dầu cứ sau 6 tháng là tăng gấp đôi nên HDBank rất có kinh nghiệm trong việc kinh doanh xăng dầu này. Khi khách hàng mua xăng dầu, hệ thống cũng ghi nhận thói quen sử dụng của khách hàng và sau 3 tháng sẽ nâng cấp hạn mức cho khách hàng. Ngoài ra, tính năng tạo phiếu, cho tặng phiếu xăng dầu cũng là ‘đặc sản’ của app PVOil 4U.

Đại diện HDBank và PVOil cũng cho rằng, đây là dịch vụ mới nên rủi ro và nằm trong tính toán của đơn vị cung cấp dịch vụ. Với các khách hàng đã dùng ứng dụng, sẽ có việc nhắc nợ qua app khi đến hạn. Tuy nhiên, với các khách hàng là tài xế vận chuyển, tài xế xe công nghệ sống bằng nghề vận chuyển nên sẽ phải cân nhắc rất kỹ về việc có đáng để “đánh đổi” việc cắt kết nối khi xù nợ, bị hãng vận chuyển cắt kết nối.