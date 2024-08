PVcomBank triển khai thành công dịch vụ liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội trên VNeID

Nằm trong mục tiêu tăng cường số hóa hoạt động ngân hàng theo chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai thành công dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đây là tính năng được phối hợp thực hiện bởi PVcomBank, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR).

PVcomBank là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên triển khai giải pháp này, giúp người dân có thể đăng ký liên kết tài khoản ngân hàng ngay trên ứng dụng VNeID để nhận những khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội (ASXH) như lương hưu, trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hộ nghèo... Dự án đã góp phần thúc đẩy triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm mục tiêu phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt nói chung cũng như trong công tác chi trả ASXH nói riêng, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm nguồn lực cho các tổ chức tín dụng.

VNeID là ứng dụng di động do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh và xác thực điện tử trong các dịch vụ hành chính, dịch vụ công trên nền tảng trực tuyến. Việc tích hợp tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID giúp người dân có thể nhận trợ cấp từ Chính phủ một cách nhanh chóng, phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ người dân. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 01 giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ (Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Tới đây, khi việc chi trả ASXH qua tài khoản thanh toán chính thức được triển khai trên diện rộng, người dân có thể liên kết tài khoản mở tại PVcomBank để nhận các khoản chi trả ASXH, chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên ứng dụng VNeID theo các bước: chọn An sinh xã hội, chọn Tài khoản An sinh xã hội, chọn PVcomBank và nhập số tài khoản để hoàn tất việc đăng ký. Với giải pháp liên kết tài khoản ASXH trên VNeID, PVcomBank không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, nhanh chóng nhận được các khoản chi trả an sinh, mà còn đảm bảo tính bảo mật, an toàn nhờ việc mọi thông tin tích hợp đều được xác thực điện tử ngay trên nền tảng VNeID do Bộ Công an cung cấp.

Bên cạnh đó, việc phối hợp với C06, Trung tâm RAR nhanh chóng hoàn thiện việc kết nối cũng cho thấy tinh thần chủ động của PVcomBank trong nỗ lực thực hiện các chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm làm sạch cơ sở dữ liệu, hạn chế thực trạng tài khoản ảo, góp phần ngăn ngừa tình trạng gian lận hồ sơ, giấy tờ, mạo danh tài khoản/lừa đảo, tín dụng đen… Trong giai đoạn tiếp theo, PVcomBank dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm RAR cũng như các đơn vị chuyên môn khác của C06 để triển khai thêm một số tiện ích, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng VNeID, mang đến cho người dân những giải pháp tài chính ưu việt, thuận tiện.

Sự thành công của PVcomBank đã phần nào khẳng định năng lực của Ngân hàng về mặt công nghệ, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, sẵn sàng đồng hành trong công tác thúc đẩy triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Với nền tảng hạ tầng không ngừng được nâng cấp, phát triển, PVcomBank hoàn toàn có đầy đủ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ theo định hướng chuyển đổi số trong hệ thống nói riêng và hoạt động của toàn ngành ngân hàng nói chung, qua đó đóng góp những giá trị thiết thực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội.