PV Power công bố hợp đồng tín dụng lớn nhất: 521,5 triệu USD cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Ngày 01/10/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã công bố hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD ký với tổ hợp hai ngân hàng Citi và ING được bảo hiểm bởi KSURE và SERV tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án nhà máy điện sử dụng LNG đầu tiên tại Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dịch chuyển năng lượng quốc gia, với có tổng mức đầu tư gần 1,4 tỷ USD, có cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay là 25/75%.

Theo ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT PV Power, PV Power xác định phát triển chủ đạo ngành công nghiệp điện khí và lựa chọn các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để phù hợp với chủ trương của Chính phủ hướng tới Net Zero vào năm 2050 và xu hướng thế giới. Ông Hoàng Văn Quang cũng khẳng định, hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD là hợp đồng tín dụng với giá trị khoản vay lớn nhất để tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các bên tài trợ và bảo hiểm cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 khẳng định đây là minh chứng cho những nỗ lực của các bên tham gia. Đồng thời, bày tỏ hy vọng Dự án này sẽ góp phần đảm bảo ổn định năng lượng tại Việt Nam, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng giảm sự phụ thuộc vào năng lượng than, mang lại giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Dương Mạnh Sơn, Phó TGĐ Petrovietnam, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã và đang triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 của PV Power. Dự án đạt được những mốc quan trọng như hiện nay, một phần nhờ có sự đồng hành, chia sẻ, hợp tác tích cực từ các cơ quan tín dụng xuất khẩu KSURE và SERV cùng các ngân hàng như Citi và ING.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là đơn vị thành viên của Petrovietnam, được thành lập ngày 17/5/2007. Hiện nay, PV Power đang sở hữu và vận hành 7 nhà máy điện và các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất đạt hơn 4.205MW. PV Power ghi dấu ấn tiên phong với việc đạt xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức BB+ triển vọng ổn định do Fitch Ratings thực hiện. Cùng với đó, PV Power liên tiếp lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Tạp chí Forbes bình chọn và Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chọn.

Citi là ngân hàng toàn cầu với lịch sử hơn 200 năm, hoạt động tại gần 100 thị trường trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Citi cũng là ngân hàng Mỹ đầu tiên được cấp phép thành lập, cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng cho các khách hàng doanh nghiệp tại đây từ năm 1994.