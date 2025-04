PSG và Barca run rẩy đi tiếp tại Champions League

TPO - Aston Villa đã ở rất gần một chiến tích lịch sử trước PSG. Họ đã bị dẫn 0-2, chung cuộc là 1-5 nhưng ngược dòng thắng trận lượt về. Tiếc rằng chừng đó vẫn là chưa đủ để họ thắng chung cuộc.

Rạng sáng nay, Dortmund đã khiến Barcelona phải toát mồ hôi. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, đại diện Bundesliga bước vào trận lượt về tại Signal Iduna Park với tâm thế không còn gì để mất và họ đã khiến Barca, những người có chút chủ quan, phải sống trong lo sợ.

Phút 11, Dortmund được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của thủ thành Wojciech Szczesny. Serhou Guirassy tận dụng cơ hội ghi bàn. Phút 51, Guirassy một lần nữa lên tiếng với pha đánh đầu chuẩn xác, rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 2-4.

Rất may là trong khó khăn, Barca đã hưởng vận may với cú đánh đầu phản lưới của cầu thủ áo vàng-đen. Bàn thắng này đã làm giảm phần nào nhuệ khí của Dortmund, khiến họ chỉ có thêm 1 pha lập công nữa vẫn do công Guirassy. Dortmund đưa tỷ số xuống còn 3-5 và chấp nhận dừng bước, trong khi Barca toát mồ hôi đi tiếp.

Trong trận đấu cùng giờ, vì bị dẫn 1-3 ở lượt đi nên trong lần tái ngộ trên sân nhà, Aston Villa có nhiệm vụ phải thắng với chênh lệch 2 bàn trở lên. Thời gian đầu, áp lực ghi bàn khiến các cầu thủ Aston Villa căng cứng và cái giá phải trả là 2 bàn thua chóng vánh.

Lúc này, nhiệm vụ của họ là phải ghi được 4 bàn nữa thì mới đưa trận đấu về thế quân bình, một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng họ đã đứng dậy mạnh mẽ để thắp lên những hy vọng. Phút 34, Tielemans thực hiện cú cứa lòng đưa bóng khẽ chạm cầu thủ PSG đổi hướng khiến thủ môn Donnarumma bất lực.

Đây là bàn đạp để CLB Anh bùng nổ trong 15 phút đầu hiệp 2. Phút 55, John McGinn bất ngờ nã đại bác từ khoảng cách hơn 20m. Cú đá của anh đưa bóng găm vào lưới gỡ hòa 2-2. 3 phút sau, Rashford đi bóng mềm mại rồi kiến tạo cho Konsa đá nối nâng tỷ số lên 3-2.

Trong hơn 30 phút còn lại, PSG đã siết lại đội hình, không để đối phương có nhiều đất diễn hơn trước. Đó là lý do họ đã bảo vệ lợi thế mong manh đến hết trận, run rẩy đi tiếp với tỷ số 5-4.