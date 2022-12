PPG Việt Nam được vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á do HR Asia – Tạp chí dành cho các chuyên gia Nhân sự cấp cao có số lượng ấn phẩm ban hành lớn nhất Châu Á tổ chức.

Giải thưởng được diễn ra thường niên tại 15 quốc gia trong khu vực với hơn 400.000 lượt tham gia khảo sát hàng năm nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và mức độ gắn kết nhân viên xuất sắc. Năm nay, Việt Nam ghi nhận sự tham gia của 622 doanh nghiệp với 46.270 nhân viên đã tham gia cuộc khảo sát đánh giá toàn diện mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc. Danh sách “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” được chọn lọc qua một quá trình đánh giá khắt khe theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể - T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model). Vượt qua những tiêu chí xét tuyển gắt gao, ngay trong năm đầu tiên tham dự, PPG Việt Nam đã chính thức được vinh danh giải thưởng một trong những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022”. Kết quả khảo sát cho thấy, điểm bình quân của PPG Việt Nam trên cả ba tiêu chí bao gồm Cấu trúc tổ chức, lãnh đạo, văn hóa công ty, nền tảng chính trực và đạo đức, hoạt động gắn kết (Cốt Lõi); tâm trí, cảm nhận, tâm hồn của cá nhân (Cá Nhân) và suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể (Tập Thể) đều có điểm cao hơn 25% so với điểm bình quân tham gia khảo sát toàn diện. Ngoài các tiêu chí đánh giá này, PPG Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ khả năng linh hoạt ứng phó trước những thử thách và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua dựa vào các chính sách thiết thực bảo vệ và hỗ trợ nhân viên vượt qua đại dịch và giữ vững tăng trưởng kinh doanh Là một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới về sơn, lớp phủ và vật liệu đặc biệt. PPG có mặt trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trụ sở chính đặt tại thành phố Pittsburgh, Mỹ. Tầm nhìn của PPG là trở thành Công ty Sơn phủ hàng đầu thế giới bằng cách liên tục cung cấp các giải pháp chất lượng cao, sáng tạo và bền vững mà khách hàng tin tưởng để bảo vệ và làm đẹp sản phẩm và môi trường xung quanh. Các sản phẩm sơn của PPG được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực như xây dựng, hàng tiêu dùng, các ngành công nghiệp và công nghiệp vận tải. Vào thị trường Việt Nam từ năm 2000, cũng với tầm nhìn trở thành một trong những Công ty cung cấp các giải pháp Sơn phủ hàng đầu tại thị trường Việt Nam, với hơn 20 năm đầu tư, xậy dựng và phát triển thương hiệu, PPG đã và đang khẳng định tên tuổi trên thị trường Việt Nam và là đối tác đáng tin cậy của không chỉ các thương hiệu nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam như Mercedes, Ford, Apple, Dell, BlueScope Steel, Piaggio, Honda, Samsung…mà PPG còn được tin tưởng là lựa chọn là đối tác chiến lược của các thương hiệu Việt trong hành trình vươn ra thế giới như Vinfast, THACO, Eurowindow, BM Window, Tôn Đông Á, Tôn Nam Kim, Sunhouse, Đại Dũng,… Ngoài các chiến lược và chỉ tiêu phát triển kinh doanh. Tại PPG, chúng tôi tạo một nền tảng vững chắc về Sự đa dạng, công bằng và hòa nhập và một văn hóa mạnh mẽ của sự chính trực, đạo đức và tin cậy để truyền cảm hứng và thúc đẩy khát vọng cho nhân viên. Các chính sách của PPG Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm và chú trọng đến việc gia tăng trải nghiệm nhân viên thông qua chính sách phúc lợi đa dạng và cạnh tranh dựa trên tính chất, năng lực và hiệu quả công việc, môi trường làm việc hòa đồng, giao tiếp cởi mở đa chiều, chương trình đào tạo và phát triển toàn diện, trao quyền và thiết lập sự tự chủ trong công việc để nhân viên thể hiện tối đa năng lực của bản thân, lộ trình phát triển nhân tài và đội ngũ kế thừa tiềm năng được củng cố và hoàn thiện hàng năm, các hoạt động gắn kết đội ngũ và ghi nhận thành tích được thực hiện thường xuyên, các sáng kiến cải tiến chất lượng công việc và quy trình làm việc luôn được khuyến khích nhằm gia tăng hiệu suất công việc và đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất Ngoài ra, chúng tôi thiết lập bộ quy tắc ứng xử và thái độ làm việc để làm kim chỉ nam cho nhân viên trên toàn cầu làm chuẩn mực hành xử trong công việc và giao tiếp hàng ngày đối với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Các cuộc khảo sát đo lường mức độ gắn kết và hài lòng của nhân viên cũng được tiến hành thường niên nhằm thực hiện các hoạt động cải tiến gia tăng sự gắn kết và hiệu suất công việc. “Tại PPG Việt Nam, chúng tôi xây dựng các chính sách nhân sự toàn diện và tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó tất cả các nhân viên của chúng tôi đều cảm thấy vui vẽ, thoải mái, luôn cảm thấy được tin tưởng, được tôn trọng, được là chính mình và được tạo mọi cơ hội để phát huy hết tiềm năng và cống hiến” - Ông Lê Đông Lâm, Tổng Giám Đốc PPG Việt Nam. “Chúng tôi không chỉ đo lường mức độ gắn kết của nhân viên qua các cuộc khảo sát, mà cách nhân viên chúng tôi chia sẽ và cảm nhận về công việc và công ty một cách đầy tự hào thể hiện rõ rệt nhất nỗ lực không ngừng nghĩ của chúng tôi về cam kết tạo ra một môi trường làm việc tốt để thu hút và gìn giữ nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp là con người. Giải thưởng này tạo động lực cho chúng tôi không ngừng cải tiến các chính sách quản lý nhân sự để duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa nhập và toàn cầu” – Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám Đốc Nhân Sự PPG Việt Nam P.V