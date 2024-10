Phương pháp đông y điều trị sùi mào gà không xâm lấn

Sùi mào gà đang là bệnh xã hội phổ biến lây truyền do virut HPV gây ra, một loại virut có khả năng gây ung thư vùng kín sinh dục và hầu họng.

Theo tây y hiện nay chưa có loại thuốc nào đặc trị được virus này, các phương pháp điều trị hiện nay bao gồm đốt điện, laser, áp lạnh hoặc chấm acid chủ yếu là để phá huỷ loại bỏ các tổn thương sùi chứ không thể loại trừ được virus HPV nằm sâu trong các mô tế bào niêm mạc vùng bệnh. Do đó có rất nhiều trường hợp sau điều trị ở bệnh viện, phòng khám đã tái phát hoặc sau nhiều năm sùi không tái phát nhưng người bệnh xét nghiệm lại vẫn dương tính với HPV. Theo đông y sùi mào gà do cơ địa trong trạng thái táo vưu, táo hậu nghĩa là cơ thể nóng và khô nhiệt kết hợp với tà độc là virut sinh ra, chính vì vậy có rất nhiều trường hợp nhiễm virut nhưng do cơ thể mát nên ủ bệnh rất lâu trong người mà không phát sùi vẫn có thể lây truyền mầm bệnh cho người lành.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau về một phương pháp đặc trị virus HPV gây bệnh sùi mào gà, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm đến Công Ty Y Tế và Dược Phẩm Đức Thành, một đơn vị y tế chuyên về điều trị virus HPV và bệnh sùi mào gà. Trao đổi với Tổng Giám Đốc -Lương Y Nguyễn Đức Thành cũng là người sáng lập ra công ty, tiền thân của công ty là một nhà thuốc đông y gia truyền chuyên cấp thuốc chữa các bệnh xã hội mà đặc biệt là sùi mào gà. Bằng nghị lực phấn đấu và không ngừng học hỏi lương y- thầy thuốc Nguyễn Đức Thành đã phát triển bài thuốc đông y gia truyền chuyên chữa các bệnh xã hội như sùi mào gà, lậu, mụn rộp… Thành các phương thuốc rất tiện dụng có thể đặc trị được căn bệnh sùi mào gà và đẩy lùi virut hpv hiệu quả.

Từ cuối năm 2022 anh đã phát triển phương thuốc đặc trị của mình thành một doanh nghiệp dược phẩm và y tế chuyên về điều trị HPV, các bệnh nhân sau này khi tham gia điều trị sùi mào gà và virus HPV đều được cam kết điều trị hiệu quả và bảo hành trọn đời bằng hợp đồng điều trị do công ty ký kết.

Việc loại trừ virus HPV khỏi cơ thể đã không còn là nỗi lo của nhiều người nhiễm bệnh và theo lời khuyên của lương y Thành việc điều trị loại virus này không có gì khó chỉ cần vững niềm tin lạc quan, dùng thuốc đúng chỉ định của các bác sĩ và chuyên gia của công ty thì sẽ đẩy lùi được căn bệnh sùi mào gà.

Mọi thắc mắc và cần tư vấn về bệnh và thuốc điều trị HPV, sùi mào gà xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909237478 hoặc tham khảo thêm thông tin tại website: https://suimaoga24h.com

