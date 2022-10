Phương Oanh: Đu 'trend' hay tạo 'trend'?

TP - “Nếu không thể thay đổi được xa mạc ta có thể làm sương rồng”, là những gì nữ diễn viên “Quỳnh Búp bê” chia sẻ trên Facebook, kèm theo những tấm hình xinh đẹp của cô. Nhưng diện mạo xinh đẹp của Phương Oanh không giúp khán giả bớt “soi”. Họ chỉ ra những lỗi chính tả lồ lộ trong dòng trạng thái: “xa”, “sương”.

Có khán giả chê và làm tổng kết: Không phải lần đầu “Quỳnh Búp bê” sai chính tả. Và chính Phương Oanh tự thú ngay trong phần bình luận: “Thề là từ nãy cứ loay hoay mãi “sa mạc” với “xương rồng” thế mà vẫn sai. Thanh niên chuyên sai chính tả gọi tên em ạ”. Thay vì tự thú “thanh niên chuyên sai chính tả” có lẽ Phương Oanh nên bỏ thời gian luyện viết đúng để còn “nuôi” Facebook dài lâu, đỡ bị “500 anh em” cõi mạng cười chê.

Nhưng chuyện “sao” Việt kém chính tả, không chỉ gọi tên Phương Oanh. Phạm Hương, mỹ nhân nức tiếng mấy năm trước viết: “Thấy mẹ quyét nhà rồi hôm nay tự cầm chổi đi quyét nhà cho mẹ nữa”. Nếu bảo Phạm Hương thua học sinh tiểu học có khi mỹ nhân lại giận. Học sinh tiểu học cũng không thể hô biến “quét” thành “quyét”. Nhầm “s” với “x”, “r” với “d”, “d” với “gi” là lỗi phổ biến. “Nữ hoàng giải trí” từng viết: “Ai là fan của những đôi lông mi dài, tơi và dữ cong lâu??? Dơ tay”. Dễ dàng nhận ra Hồ Ngọc Hà đã sai chính tả ở “dữ” và “dơ”, đáng ra phải viết “giữ”, “giơ”? Còn giọng ca “Lạc trôi” trông sành điệu thế song khi viết lại thường xuyên bị nhặt lỗi. Một bình luận sai chính tả của Sơn Tùng M-TP được người ta nhắc đi nhắc lại: “Bao giờ trở nhau đi chơi ta”. Ngay lập tức có người chỉnh sửa giúp “sao” đông fan nhất nhì làng giải trí: “Bao giờ chở nhau đi chơi ta”.

Một số người hâm mộ luôn bào chữa cho việc thường xuyên sai chính tả của “thần tượng”: Viết sai chính tả là nhạy cảm với xu hướng (trend). “Thần tượng” nắm bắt xu hướng hay tạo ra xu hướng? Phải chăng lỗi chính tả của họ khiến bao khán giả trẻ bắt chước và tạo ra một xu hướng không có gì vui cho sự giàu đẹp của tiếng Việt: Sai chính tả.

Đàm Vĩnh Hưng: Được tặng thơ

Việc nam ca sỹ công bố con ruột đã làm nóng dư luận. Rất nhiều lời chúc tốt đẹp của đồng nghiệp và khán giả gửi tới giọng ca “Thành phố buồn”. Con trai của Đàm Vĩnh Hưng bỗng được quan tâm hơn cả người bố nổi tiếng. Có khán giả tặng thơ cho nam ca sỹ nhân sự kiện trọng đại này: “…khi con tập nói/con gọi Minh Hưng”. (Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng).

Hoài Linh: Trở lại lợi hại hơn xưa?

Cuối tháng 10, NSƯT Hoài Linh sẽ cho ra mắt hài kịch 45 phút ở một chương trình gây quỹ giúp trẻ mồ côi vì đại dịch. Nhiều khán giả ủng hộ việc làm hướng thiện của Hoài Linh. Họ hi vọng anh sẽ trở lại và tỏa sáng như xưa. Nhưng có khán giả vẫn nghi ngờ sự thành công của hài kịch do Hoài Linh dàn dựng và diễn chính. Lý do họ đưa ra: “Sau những ồn ào, liệu xem hài kịch của Hoài Linh có còn cười nổi không?”.