Phúc Anh Smart World Lê Duẩn – Showroom mua sắm công nghệ chất lượng

Tọa lạc trên con đường Lê Duẩn đông đúc showroom Phúc Anh Smart World 87-89 Lê Duẩn là một địa chỉ tin cậy để người dân Thủ Đô đến để tham quan, mua sắm các sản phẩm công nghệ tiên tiến hiện nay

Với không gian trải nghiệm hơn 200m2 vuông, được bố trí theo phong cách hiện đại, khoa học quy tụ những sản phẩm hot từ thương hiệu hàng đầu, Phúc Anh Smart World 87-89 Lê Duẩn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo.

Phúc Anh Lê Duẩn được chia thành 3 khu vực chính bao gồm: Khu vực đón tiếp, khu vực trưng bày và khu vực thanh toán cũng như chăm sóc khách hàng, mọi nhu cầu của quý vị sẽ được đáp ứng một cách chuyên nghiệp mang lại cảm giác hài lòng.

Đến với Phúc Anh Smart World 87-89 Lê Duẩn, quý khách hàng sẽ được đón tiếp bởi đội ngũ nhân viên, chuyên viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Họ không chỉ đơn thuần làm công việc kinh doanh, mà đồng thời còn là những người đam mê công nghệ, luôn muốn khách hàng có được trải nghiệm, cũng như những kiến thức về sản phẩm

Bên cạnh đó trong thời gian này khi đến tham quan mua sắm tại Phúc Anh chi nhánh Lê Duẩn quý khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt hấp dẫn như:

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A8 X205N giảm 21% từ 8490k còn 6690k

Laptop Lenovo Ideapad Slim 3 giảm 23% từ 13490k còn 10390k

Máy tính để bàn HP Prodesk 400G6 giảm 20% từ 8890k còn 7090k

Camera quan sát Imou IP wifi IPC-A22EP giảm 39% từ 890k còn 540k

Bộ phát wifi 6 Tplink Archer AX55 giảm 38% từ 2399K còn 1499K

Màn hình máy tính Samsung 4k 28 inch IPS LU28R55 giảm 32% từ 10999k còn 7499k

Ngoài ra quý khách hàng cũng được hưởng các ưu đãi đang được áp dụng trên toàn hệ thống Showroom của Phúc Anh:

Máy tính đồng bộ, máy tính All In One các hãng HP, Dell, Asus, Lenovo… Giảm giá đến 20% tặng kèm thẻ điện thoại trị giá 100.000 VNĐ

Mua các sản phẩm laptop được giảm ngay 500.000 VNĐ

Mua máy tính chơi game mang nhãn hiệu PCPA nhận trọn bộ Gaming Gear trị giá 1.000.000 VNĐ

Mua máy tính đồng bộ Sunpac nhận ngay ưu đãi trị giá 800.000VNĐ

Khách hàng tới Build PC được tặng bộ quà trị giá 5.000.000 VNĐ

Cùng với rất nhiều sản phẩm khác như tai nghe, modem, ổ cứng gắn ngoài, usb, khung ảnh kỹ thuật số.... được giảm giá tới 20%.

Được thành lập từ năm 2000, trải qua chặng đường 22 năm hình thành và phát triển, đến nay Phúc Anh đã trở thành thương hiệu quen thuộc, 1 công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng

Với các cam kết hướng đến lợi ích của khách hàng “hàng chính hãng - giá luôn tốt nhất” Phúc Anh không ngừng gia tăng các dịch vụ hậu mãi, bảo hành như chính sách giao hàng miễn phí, giao hàng nhanh 1.5h, mua hàng trả góp lãi suất 0% trả trước 0 đồng, đổi trả hàng trong 30 ngày, Bảo hành tại nơi sử dụng… giúp khách hàng sở hữu những sản phẩm cần thiết trong thời gian ngắn với chi phí hợp lý.

Rất mong Quý khách hàng và Đối tác dành thời gian ghé thăm showroom 87-89 Lê Duẩn để Phúc Anh có thể đón tiếp tận tình và chu đáo!

PHÚC ANH SMART WORLD - HÀNG CHÍNH HÃNG - GIÁ LUÔN TỐT!!!

