Phong toả hiện trường, điều tra vụ cháy 2 cửa hàng tại Bình Dương

TPO - Cửa hàng kinh doanh camera ở thành phố Thuận An (Bình Dương) đã bốc cháy dữ dội rồi lan sang cửa hàng bán xe máy khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng nay (28/8) tại hai cơ sở kinh doanh thuộc phường Thuận Giao (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến 8h30 sáng cùng ngày, Công an thành phố Thuận An vẫn đang có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh camera rồi lan sang cửa hàng bán xe máy sát bên, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng kinh doanh camera bên đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An). Chỉ trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng. Mặc dù phát hiện sớm nhưng người dân đành bất lực.

Nhận được tin báo, Đội PCCC thành phố Thuận An đã nhanh chóng huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế nhưng cửa hàng kinh doanh camera đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều xe máy của cửa hàng sát bên bị cũng bị cháy trơ khung.

Rất may vụ cháy không gây thương vong về người.

Hiện trường vụ hỏa hoạn: