Phòng khám Charlie tạo bước đột phá với xu hướng thon gọn hàm không xâm lấn

Cùng với sự phát triển của y học, công nghệ làm đẹp không xâm lấn ngày càng được nhiều chuyên gia và khách hàng lựa chọn bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Không chỉ đem lại hiệu quả tốt hơn cho khách hàng mà còn tăng thêm độ an toàn khi thực hiện.

Uy tín làm nên thương hiệu

Nắm bắt được xu thế làm đẹp tiên tiến của thế giới hiện nay và không ngừng đổi mới, học hỏi để mang tới cho khách hàng những công nghệ mới nhất, Phòng khám Charlie là một trong những đơn vị đi đầu trong công nghệ làm đẹp không xâm lấn.

Tiên phong với công nghệ hiện đại, các phương pháp làm đẹp tại Phòng khám Charlie đều được thực hiện theo đúng giấy phép của Sở y tế với đầy đủ giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh của Sở y tế và luôn đảm bảo uy tín, chất lượng ưu tiên hàng đầu, được nhiều khách hàng lựa chọn. Phòng khám Charlie có thế mạnh trội về: Điều trị ngủ ngáy CPap, điều trị rụng tóc hói đầu Revital Plus và đặc biệt là công nghệ thon gọn hàm Slim V-Face không phẫu thuật.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám Charlie, ngủ gáy có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như thừa cân, dùng đồ uống có cồn thường xuyên, tuổi tác, hút thuốc thường xuyên, cơ thể mệt mỏi, stress trong công việc và cuộc sống, do các bệnh lý về hô hấp, tim mạch, thiếu máu lên não hay do cấu tạo vòm họng.

Khi thăm khám tại Phòng khám Charlie các bác sĩ sẽ thực hiện theo quy trình điều trị được công khai. Công nghệ này sử dụng máy CNC sóng âm CPAP tần sóng RF và YAG, bước sóng 2940nm, mở rộng đường thở, thu hẹp mỡ nọng cằm, cải thiện tình trạng ngủ ngáy, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh cao huyết áp, đột quỵ, nhức đầu, loạn nhịp tim, ngừng tim.

Điều trị ngủ ngáy CPap dứt điểm tình trạng sau một liệu trình, cải thiện chất lượng giấc ngủ, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng và được thực hiện 100% bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng.

Điều trị hói đầu bằng công nghệ Revital Plus với quy trình chuẩn của các bác sĩ chuyên khoa. Sau khi thăm khám và khử khuẩn, xử lý ổ viêm trên da đầu các bác sĩ sẽ sử dụng máy CNC với tần số nhiệt học khai thông lỗ chân lông, sản xuất các protein để sửa chữa các nang mầm bị hư tổn.

Tiếp đó là sử dụng máy Revital với áp lực chân không tạo ra xung nhiệt mạnh mẽ đẩy sâu các TBG Exosome với kích thước phân tử siêu nano sẽ nhanh chóng thẩm thấu qua các nang tóc sau đó biệt hóa và sinh trưởng thành nang tóc mới, có thể tăng sinh tối đa tới 6500 nang mầm mới. Giúp tăng sinh tuần hoàn máu não, giảm nồng độ DHT và giảm tiết bã dầu trên da đầu.

Máy Revital Plus sau đó được sử dụng để kích thích tế bào sản xuất năng lượng ATP, thúc đẩy tế bào da tự trẻ hoá, gia tăng tuổi thọ nang tóc, đặc trị với những tình trạng rụng tóc do nội tiết tố.

Đây cũng là phương pháp không xâm lấn, không gây đau rát hay tình trạng rụng tóc, hiệu quả chỉ sau một liệu trình với máy móc và công nghệ được nhập khẩu từ Singapore.

Phòng khám Charlie

Địa chỉ: 480 Xã Đàn, Nam Đồng, Hà Nội

Hotline: 0866.97.97.22

Website: https://phongkhamcharlie.vn/

Xu hướng làm đẹp mới “không” xâm lấn

Công nghệ được nhiều khách hàng lựa chọn nhất và là công nghệ giúp Phòng khám Charlie tiên phong trong lĩnh vực làm đẹp không xâm lấn là phương pháp thon gọn hàm Slim V-Face. Đây là phương pháp dành cho cả nam và nữ.

Phương pháp này được chỉ định cho những người có 2 bên cơ cắn phì đại, quai hàm to bạnh, vùng góc hàm vuông chữ điền khiến mặt không được thon gọn, cằm ngắn; những người có hai bên góc hàm lệch nhau do ngủ lệch hay ăn lệch một bên lâu, hai bên hàm không đều nhau sau khi nhổ răng 8, khớp cắn lệch; khách hàng muốn thon gọn hàm, mặt V-line nhưng ngại phẫu thuật, sợ để lại sẹo và đau đớn.

Tại Phòng khám Charlie, phương pháp thon gọn hàm Slim V-Face được thực hiện theo quy trình 5 bước gồm:

Bước 1: Bác sĩ thăm khám, phân tích, và đo vẽ tỉ lệ khuôn mặt

Bước 2: Bác sĩ lên phác đồ điều trị cá nhân hoá

Bước 3: Sử dụng siêu công nghệ Slim V-Face với sóng xung kích hội tụ 1500Hz tác động trực tiếp vào các bó cơ ở vùng quai hàm để ức chế sự vận động của cơ, đồng thời làm thu hẹp lại kích thước và làm mềm các bó cơ gây to bạnh hàm. Siêu công nghệ này đồng thời tạo ra nhiệt năng làm giải phóng lượng mỡ thừa tích tụ ở vùng má và quai hàm giúp khuôn mặt thon gọn vline hơn.

Bước 4: Bác sĩ đo và kiểm tra lại tỉ lệ gương mặt

Bước 5: Bác sĩ dặn dò lịch tái khám và cách chăm sóc da sau điều trị

Cũng giống như các phương pháp làm đẹp khác tại Phòng khám Charlie, phương pháp thon gọn hàm Slim V-Face không đau, không phẫu thuật và xâm lấn, không tiêm botox cũng như không để lại dấu vết thẩm mỹ.

Hiệu quả được kiểm chứng ngay sau khi thực hiện và rõ rệt hơn chỉ sau 1 tuần. Phương pháp này cũng không gây co cứng cơ, không làm mặt bị đơ cứng khi cười như tiêm botox.