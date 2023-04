Phó Tổng Giám đốc TKV Phan Xuân Thuỷ kiểm tra sản xuất, chế biến than

Sáng ngày 21/3, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thuỷ đã đi kiểm tra sản xuất, chế biến than tại một số đơn vị sản xuất than hầm lò, lộ thiên vùng Cẩm Phả.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ cùng các Ban chuyên môn Tập đoàn đã kiểm tra sản xuất, công tác sàng tuyển, chế biến than tại khu Máng Ga thuộc Phân xưởng Sàng tuyển than và khu vực bãi than mức +110 Công ty Than Thống Nhất; kiểm tra hệ thống sàng tuyển than MB+83 thuộc Công trường Băng sàng 2 Công ty CP Than Đèo Nai và hệ thống dây chuyền sàng tuyển than tại mức +45, khai trường sản xuất Công ty CP Than Cọc Sáu.

Đây là dây chuyền công nghệ sàng tuyển hoàn chỉnh với hệ thống liên hoàn, gồm: ghi lật đá to, sàng tách cám khô hiệu suất cao, hệ thống tuyển rửa than bằng băng tải nước ngược dòng, hệ thống tuyển sản xuất than cục chất lượng cao bằng máy tuyển huyền phù manhetit, hệ thống đập nghiền, sàng phân loại sản phẩm và xử lý nước bằng hố lắng môi trường…, công suất của hệ thống sàng khô là 300 tấn/h.

Theo báo cáo của các đơn vị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo điều hành của Tập đoàn về sản xuất và tiêu thụ, các đơn vị đã tập trung cho sản xuất, công tác chế biến, tiêu thụ thực hiện sản lượng kế hoạch được giao quý I/2023.

Theo đó, Công ty Than Thống Nhất kế hoạch năm 2023 sản xuất 2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 2 triệu tấn, đào lò 9.485m. Dự kiến quý I/2023, Công ty thực hiện hơn 495,4 ngàn tấn than nguyên khai, đạt gần 25% KH năm, than tiêu thụ đạt hơn 492,6 ngàn tấn, đạt gần 25% KH năm, đào lò 2.179m, đạt 22,97% KH năm…, Công ty CP Than Đèo Nai và Cọc Sáu cũng tập trung cao độ cho sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bóc đất, xuống moong, khai thác tối đa sản lượng than trước cốc vũ 25/4.

Qua kiểm tra tại hiện trường và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ chỉ đạo, các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, đẩy mạnh sản xuất, chế biến, đảm bảo các chủng loại than, chất lượng than đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo cung cấp than cho nhiệt điện và các khách hàng.

Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, tận thu tối đa tài nguyên than, đảm bảo công tác an toàn lao động, môi trường. Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ lưu ý các đơn vị tăng cường công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, quản lý chặt sản phẩm than, các sản phẩm ngoài than, phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo vệ an toàn lao động, bảo vệ tài sản, tài nguyên, tăng cường hệ thống camera giám sát 24/24, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023.