Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thuỷ kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty Nhiệt điện Đông Triều

Sáng 12/4, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thuỷ đã kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty Nhiệt điện Đông Triều. Cùng đi và dự làm việc có Ban Điện lực, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực - TKV Ngô Trí Thịnh và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực - TKV.

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV Trần Quang Đức, qua 12 năm Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê đi vào hoạt động, các tổ máy vận hành ổn định, đạt hiệu quả cao, trong đó năm 2021 là năm đạt sản lượng cao nhất là 3,2 tỷ kWh; tiền lương của người lao động được cải thiện và tăng dần qua các năm. Về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2024, các tổ máy vận hành ổn định, liên tục ở mức tải cao.

Sản lượng điện sản xuất thực hiện Quý I/2024 đạt 880 triệu kWh, đạt 30,9% KH năm và bằng 115,31% so với cùng kỳ năm 2023; sản lượng điện bán cho EVN trong kỳ là 786 triệu kWh, đạt 31,01% KH năm và bằng 115,2% so với cùng kỳ; doanh thu điện bán cho EVN Quý I/2024 đạt 1.145,68 tỷ đồng, đạt 31,36% KH năm, bằng 112,52% so với cùng kỳ...

Giám đốc Công ty Trần Quang Đức cũng cho biết, được sự quan tâm của TKV, trong những năm qua, nguồn than cấp cho sản xuất của nhà máy luôn đảm bảo về chất lượng, khối lượng, không bị tình trạng thiếu than. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đã có các giải pháp điều hành, kiểm soát chặt chẽ công tác vận hành, giảm thiểu tối đa các sự cố chủ quan nhằm duy trì các tổ máy vận hành ổn định, đặc biệt trong mùa nắng nóng, đáp ứng việc huy động sản lượng điện của Trung tâm điều độ Quốc gia (A0).

Thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, vận hành các tổ máy đạt sản lượng cao nhất, đảm bảo tối ưu hoá lợi nhuận, Công ty đã chú trọng công tác cải tạo nâng cấp nơi làm việc, nơi ở cho cán bộ, công nhân lao động, chăm lo đời sống, tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực - TKV Ngô Trí Thịnh nhấn mạnh, Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV là đơn vị hoạt động ổn định và hiệu quả của TKV cũng như cả nước. Tổng Công ty đã luôn chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát và sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ trong điều kiện các tổ máy hoạt động liên tục và đạt công suất.

Cùng với đó, chỉ đạo Công ty có kế hoạch nâng cấp, cải tạo thay thế các thiết bị cũ, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng phần mềm quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa; thực hiện công tác đầu tư, công tác môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường khu vực nhà máy và môi trường khu vực đổ thải tro xỉ, xúc tiến tiêu thụ tro xỉ của nhà máy.

Trưởng Ban Điện lực TKV Trần Văn Giang cũng đề nghị Công ty bám sát kế hoạch huy động sản lượng điện, vận hành nhà máy hoạt động ổn định. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chi tiết từng tháng, chuẩn bị vật tư dự phòng; xây dựng các kịch bản xử lý các sự cố, phối hợp với các nhà máy trong TKV để sửa chữa nhanh nhất khi có sự cố, đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác an toàn lao động, môi trường.

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng trong sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực - TKV nói chung và Công ty Nhiệt điện Đông Triều nói riêng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thuỷ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước kết quả sản xuất kinh doanh của Nhiệt điện Đông Triều, là một trong các nhà máy có các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, sản xuất kinh doanh hiệu quả tốt nhất.

Đồng thời chỉ đạo, Công ty tiếp tục quan tâm cải tạo cảnh quan môi trường, tuân thủ các quy định về môi trường; đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống mưa bão; cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

Cùng với đó, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị để duy trì, phát triển nhà máy; cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhà ở cho công nhân và cảnh quan môi trường nhà máy. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát vận hành các tổ máy, kịp thời phát hiện xử lý sớm các nguy cơ, không để xảy ra sự cố...; xây dựng các kịch bản trong sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa các rủi ro; triển khai thực hiện đạt kết quả tốt đề án chuyển đổi số; đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động, xây dựng Công ty phát triển bền vững.