Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại An Giang

TPO - Ngày 4/2, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn công tác đã trao 400 phần quà Tết tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang trong năm 2023, qua đó góp phần tích cực thực hiện thành công kế hoạch kinh tế - xã hội của cả nước.

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh An Giang tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống "tương thân, tương ái", "nhường cơm, sẻ áo" trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động để mọi người dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn, không để ai không có Tết.

Các cấp chính quyền An Giang cũng được yêu cầu tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết...

Cũng trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hai (trú tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên); thăm, tặng quà, chúc Tết Thượng tướng Bùi Văn Huấn (trú tại phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) - nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; thăm gia đình ông Nguyễn Hoàng Việt - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang; thăm gia đình ông Phan Văn Sáu - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang (trú tại phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên).

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc tốt đẹp tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời gửi lời chúc Tết đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh An Giang đón mùa xuân mới an lành, hạnh phúc.