Phó Chủ tịch tập đoàn KN hỗ trợ 3 triệu USD cho chương trình phòng chống lao quốc gia

Sáng ngày 07/02/2023 tại Hà Nội, đại diện Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, “Quỹ ”) đã đến Việt Nam để cùng bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch Tập đoàn KN, thăm Bệnh viện Phổi Trung ương - nơi thụ hưởng chính sự hỗ trợ từ Quỹ cho các chương trình cải tiến và phòng chống bệnh lao tại Việt Nam.

Đại diện Quỹ Toàn cầu hoan nghênh bà Lê Nữ Thùy Dương đã tham gia đóng góp thiết thực cùng Quỹ. Với 3 triệu đô được đóng góp từ bà Thùy Dương, Quỹ Bill & Melinda Gates sẽ kết hợp hỗ trợ gấp đôi con số của bà để nâng tổng giá trị cam kết đóng góp cho chương trình này là 9 triệu đô. Bà Thùy Dương bắt đầu tham gia cùng Quỹ Toàn cầu từ năm 2019 với đóng góp 1 triệu đô la Mỹ tại Hội nghị huy động tài trợ lần thứ sáu của Quỹ Toàn cầu ở Lyon, Pháp và được Quỹ Bill & Melinda Gates đóng góp số tiền tương đương vào thời điểm đó. Việt Nam hiện vẫn là quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao, được Tổ chức y tế thế giới (WHO) đánh giá là 1 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao đa kháng thuốc cao nhất Thế giới. Theo báo cáo của WHO vào năm 2020, hơn 172.000 người đã mắc bệnh và 10.400 người chết vì bệnh lao tại Việt Nam. Trong số đó, 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân người bệnh phải đối mặt với chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao vượt quá 20% thu nhập hằng năm của cả gia đình; và có đến 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Vì vậy, bệnh lao thực sự là vấn đề ảnh hưởng lớn đến kinh tế từng gia đình nói riêng và xã hội nói chung. Sự đóng góp của bà Thùy Dương đã góp phần bù đắp các thiếu hụt tài chính, giúp Chương trình chống lao Quốc gia Việt Nam triển khai các can thiệp cải tiến, đạt được nhiều kết quả tích cực; bao gồm giúp người bệnh dễ tiếp cận chương trình chẩn đoán và điều trị cải tiến, thân thiện và hiệu quả, rút ngắn thời gian chữa bệnh... Chương trình chống lao Quốc gia hiện vẫn tiếp tục áp dụng các cách tiếp cận tối ưu cùng các kỹ thuật hiện đại, đưa lại kết quả chính xác, nhanh gọn được WHO khuyến cáo để tăng cường phát hiện và ghi nhận các ca bệnh lao bị bỏ sót hoặc chưa được báo cáo, giúp giảm lây lan trong cộng đồng. Việc thu hút các đơn vị bên ngoài mạng lưới Chương trình Chống Lao Quốc gia (chẳng hạn như các khu vực tư nhân gồm phòng khám, bệnh viện tư…) cùng tham gia nhằm sớm phát hiện người mắc bệnh lao và hỗ trợ lồng ghép điều trị lao vào các dịch vụ lâm sàng đối với trẻ em cũng đang là một vấn đề ưu tiên của chương trình. Bà Lê Nữ Thùy Dương chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi được hợp tác với Quỹ Toàn cầu và Quỹ Bill & Melinda Gates để đóng góp cho Chương trình Chống lao Quốc gia của Việt Nam. Các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã rất nỗ lực để thực hiện Chương trình Chống lao Quốc Gia hiệu quả, mang lại giá trị rất lớn cho các bệnh nhân và cộng đồng. Tôi cảm thấy việc đóng góp của mình ý nghĩa hơn khi nghe các bác sĩ chia sẻ giai đoạn 2011 - 2022, chương trình đã phát hiện và điều trị cho hơn 1,2 triệu bệnh nhân lao với tỷ lệ khỏi bệnh cao. Riêng năm 2022, số bệnh nhân lao kháng thuốc được phát hiện là 3.449 trường hợp và được đưa vào điều trị là 3.375 bệnh nhân. Đó cũng là động lực để tôi sẽ tiếp tục đồng hành, để góp phần giảm thiểu số bệnh nhân mắc bệnh lao trong thời gian tới”. Kể từ năm 2004 đến nay, đóng góp của Quỹ Toàn cầu cho Chương trình Chống lao Quốc gia là hơn 256 triệu đô. Giai đoạn 2024-2026, Quỹ cam kết bổ sung thêm 64 triệu đô để đồng hành cùng Chương trình với mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035 bằng cách chẩn đoán và điều trị khỏi cho khoảng 80% số ca mắc lao; đặc biệt tập trung vào đối tượng là các bệnh nhi. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Chương trình Chống Lao Quốc gia vẫn nỗ lực duy trì hoạt động và đạt được kết quả khá khả quan, phát hiện và điều trị cho 78.935 người bệnh lao với tỷ lệ điều trị thành công đạt 91%. Bà Françoise Vanni - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại của Quỹ Toàn cầu phát biểu: “Chúng tôi vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam và trân trọng cảm ơn bà Lê Nữ Thùy Dương và Quỹ Bill & Melinda Gates đã chung tay củng cố hệ thống y tế toàn cầu”. Theo bà Françoise Vanni, sự đóng góp này sẽ giúp đẩy mạnh cuộc chiến chống lại bệnh lao, mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho những người dễ có nguy cơ mắc bệnh nhất và cuối cùng là cứu được nhiều mạng sống hơn nữa. “Chúng tôi rất hân hạnh trở thành đối tác với bà Lê Nữ Thùy Dương và Quỹ Toàn cầu để hỗ trợ cuộc chiến chống lại những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới”. Tiến sĩ Alaa Murabit, Giám đốc PAC Health của Quỹ Bill & Melinda Gates cho biết: “Chúng tôi sẽ không thể đánh bại chúng một mình mà cần sự chung sức, với sự tham gia của các tổ chức công, tư nhân và các tổ chức từ thiện. Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của bà Thùy Dương đối với việc nâng cao sức khỏe toàn cầu”. P.V