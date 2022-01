Phim hình sự 'Bão ngầm': NSND Trần Nhượng áp lực khi nhận vai chính diện

Đông đảo các diễn viên tham gia như: Đại tá CAND, NSND Nguyễn Hải; Đại tá CAND, NSND Trần Nhượng; NSƯT Nguyễn Trọng Hải; diễn viên Hà Việt Dũng; Cao Thái Hà; Nguyễn Xuân Hiệp, ...cùng nhiều diễn viên khác ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Bão ngầm sẽ là cái tên mới trong chủ đề trinh thám hình sự - tâm lý xã hội - hành động võ thuật với độ dài lên tới 75 tập, xoay quanh công việc, cuộc sống đầy gian nan khốc liệt của các chiến sĩ cảnh sát hình sự Việt Nam.

Trong đoạn trailer đầu tiên, khán giả đã được những cuộc đấu mưu, đấu trí của chuyên án ma túy song hành với những cuộc đấu súng, những trận thanh toán giải quyết ân oán giang hồ, giết người diệt khẩu… trong thế giới ngầm của bọn tội phạm.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về những thách thức khi thực hiện quá trình sản xuất phim, đạo diễn Đinh Thái Thụy chia sẻ, rất nhiều lúc ê-kíp muốn buông bỏ vì bộ phim trải dài 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt và dịch COVID-19 khiến phim bị gián đoạn nhiều lần. Dù thế, cả ê-kíp vẫn quyết tâm thực hiện để mang đến những thước phim gay cấn nhất đến cho khán giả.

Biên kịch TS. Đào Trung Hiếu cho biết, kịch bản ban đầu bị nhận xét “mất cân bằng giới tính”. Vì thế ông đã mất 2 tháng trời để bổ sung thêm tuyến nhân vật nữ làm cho mạch phim không quá cứng nhắc.

Ngoài ra, ông khẳng định Bão ngầm sẽ kể những câu chuyện thật mà ít bộ phim làm được. “Tính chân thật, quy mô và mới lạ sẽ làm nên giá trị của bộ phim này”, Biên kịch Đào Trung Hiếu nói.

Vốn quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai phản diện trên sóng truyền hình, nhưng lần này NSND Trần Nhượng đã có sự đổi mới khi tham gia Bão ngầm.

“Tôi ít khi được những vai chính diện nhưng với Bão ngầm lần này, tôi được vai rất tử tế đó là thiếu tướng Kiều Văn Hoạch - Giám đốc Công an tỉnh. Vì vậy, tôi áp lực rất nhiều khi làm sao phải xóa được dấu ấn của những nhân vật thoái hóa biến chất trước đây, để thể hiện một nhân hình ảnh giám đốc công an tỉnh rất nóng tính, thẳng tính, cương trực, rất đời, rất con người nhưng cũng rất tình cảm. Hy vọng vai diễn của tôi sẽ để lại cho các đồng chí trong lực lượng công an nhân dân cũng như khán giả một cảm tình, yêu mến”, NSND Trần Nhượng bày tỏ.

Trong khi đó, Đại tá, NSND Nguyễn Hải hóa thân thành Thượng tá, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhưng tiếp tục "đóng đinh" ở dạng vai phản diện.

Nam nghệ sĩ hứa hẹn mang đến sự mới lạ, bởi đây là lần đầu tiên anh nhận vai phản diện và khoác lên bộ cảnh phục của chính bản thân ngoài đời. “Với lần thể hiện này, tôi trân trọng lắm. Nói thật quá, đúng quá thì không khéo sẽ nhận được lời chia sẻ khá 'rát' tai. Vì thế, tôi phải nghiên cứu, tìm tòi để tìm ra phương thức để diễn đạt một cách, đời nhất…”, NSND Nguyễn Hải tâm sự.

Trong phim Bão ngầm, nữ diễn viên Cao Thái Hà đảm nhận vai diễn quan trọng là Thiếu úy Vũ Hạ Lam - trinh sát viên của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Cô thông minh, giỏi võ thuật, lái xe điêu luyện.

Vai nam chính của Hà Việt Dũng khác “màu” so với những vai trước đây của anh. Để tạo hình phù hợp với nhân vật Triều - một cảnh sát hình sự ngầm, anh đã quyết định cắt đi mái tóc lãng tử, để đầu đinh bụi bặm. Anh là đồng đội và cũng là người yêu của Hạ Lam. Bên cạnh đó, Hà Việt Dũng bỏ không ít thời gian để học hỏi kinh nghiệm từ những trinh sát thật ngoài đời từ những chi tiết nhỏ nhất.

Ở lần trở lại này, Hà Việt Dũng coi đây là cơ duyên khi từng đóng cặp với Cao Thái Hà trong phim Đồng tiền quỷ ám (2016).

Bão ngầm là câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần mặt thật của tên trùm Mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Sau một trận đánh lớn, ban chuyên án phát hiện ma túy được sản xuất trong nước. Từ đây, lực lượng phá án phải lần dấu vết từ những thông tin mơ hồ để tìm ra tên trùm đường dây, kẻ vận hành sản xuất và bán ma túy quy mô lớn từ Việt Nam đưa ra nước ngoài. Đoàn làm phim “Bão ngầm” quy tụ những tên tuổi vững chuyên môn. Chỉ đạo nội dung: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành- Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Cố vấn văn học: Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Chỉ đạo võ thuật cổ truyền: Võ sư Ngô Xuân Nhuần, Chủ tịch Liên chi hội di sản văn hóa võ cổ truyền Sông Lam- Nghệ An. Phim do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Trà My làm chủ đầu tư. Nhà sản xuất: Hãng phim Phương Sáng- TP. Hồ Chí Minh.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày khởi quay cho tới hoàn thành khâu sản xuất hậu kỳ, phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào ngày 15/2/2022 trên kênh VTV1.