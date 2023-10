Phim của Taylor Swift thu 123 triệu USD, vượt bom tấn siêu anh hùng

TPO - "Taylor Swift: The Eras Tour" thu hơn 123 triệu USD toàn cầu, lập kỷ lục mới cho dòng phim âm nhạc. Phim cũng cứu doanh thu phòng vé ảm đạm hiện tại của thị trường Bắc Mỹ.

Theo People, Taylor Swift: The Eras Tour là phim tài liệu âm nhạc có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Theo thống kê của Box Office Mojo, phim đạt 92 triệu USD doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ. Hiện, tổng doanh thu toàn cầu của phim vượt hơn 123 triệu USD.

Chuyên gia Jeff Bock nhận định phim tài liệu âm nhạc của Taylor Swift cứu phòng vé mùa thu. Ông nhận định tháng 10 không có tác phẩm nào nổi bật ra rạp. Nếu không có The Eras Tour, doanh thu phòng vé ở mức "khủng khiếp".

Từ đầu năm đến nay, chỉ có 5 bộ phim có doanh thu mở màn trên 100 triệu USD, trong đó có Spider-Man: Across the Spider-Verse (120 triệu USD), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (118 triệu USD) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 triệu USD) đều thuộc thể loại viễn tưởng, siêu anh hùng. Doanh thu mở màn cao của Taylor Swift: The Eras Tour được cho là kỷ lục vô tiền khoán hậu về thể loại phim âm nhạc.

Điều đáng nói, phim của Taylor Swift chỉ có doanh thu khoảng 15 triệu USD, không tốn quá nhiều chi phí PR. Không chỉ thành công về doanh thu, The Eras Tour nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình. Phim nhận 100% đánh giá tích cực từ nhà phê bình trên Rotten Tomatoes.

Taylor Swift: The Eras Tour ghi lại khoảnh khắc biểu diễn vòng quanh thế giới của Taylor Swift. Phim dài 168 phút, gắn nhãn 18+. Ban đầu, nhà sản xuất dự định chỉ phát hành ở Mỹ do thể loại phim khá kén khán giả. Song, tín hiệu doanh thu khả quan thúc đẩy nhà sản xuất phát hành phim toàn cầu.

Trước đó, đơn vị phòng vé bất ngờ thông báo doanh thu bán vé trước của Taylor Swift cán mốc hơn 100 triệu USD. Chỉ riêng doanh số bán trước vượt tổng doanh thu của phim âm nhạc của một số sao hạng A như Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (65,2 triệu USD), This Is It của Michael Jackson (72 triệu USD) và Justin Bieber: Never Say Never (73 triệu USD).