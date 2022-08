Phim 'bom tấn' vẫn lỗ tiền tấn

TP - Sau gần 2 năm “đóng băng” vì dịch bệnh COVID – 19, từ đầu năm 2022, hàng chục dự án phim điện ảnh ồ ạt ra mắt khán giả với đủ thể loại từ tâm lý, hành động, kinh dị đến hài hước. Rất nhiều phim được đầu tư tiền tỷ, quy tụ các ngôi sao đình đám, được truyền thông ồn ào… tưởng rằng sẽ “đốt cháy” các phòng vé, thỏa mãn “cơn khát” của khán giả sau thời gian dài điện ảnh “án binh bất động”. Tuy nhiên, kết quả lại thảm hại ngoài dự tính.

Loay hoay giấc mơ trăm tỷ

Kể từ đầu năm đến nay đã có gần 20 phim điện ảnh ra rạp. Trong đó, nhiều phim có kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng, được êkip làm phim đặt kỳ vọng cao.

Bộ phim hành động "578: Phát đạn của kẻ điên" (đạo diễn Lương Đình Dũng) được công bố kinh phí 60 tỷ đồng. Phim được truyền thông rộng rãi từ những ngày đầu chọn diễn viên, với sự góp mặt đình đám của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê. Phim cũng đề cập đến nạn xâm hại tình dục trẻ em, đề tài vốn luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Tuy nhiên, theo thống kê từ Box Office Việt Nam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập - bộ phim này chỉ thu về vỏn vẹn khoảng 3,5 tỷ đồng, tức chỉ bằng 1/17 kinh phí sản xuất.

"Kẻ thứ ba" (đạo diễn Park Hee-jun)- bộ phim hợp tác Hàn Quốc do Lý Nhã Kỳ sản xuất kiêm vai nữ chính, bên cạnh nam tài tử xứ kim chi Han Jae Suk. Dù người đẹp họ Lý tích cực truyền thông cho bộ phim trước khi ra mắt nhưng vẫn không cứu nổi bàn thua đau ở phòng vé. Thống kê của Box Office Việt Nam cho thấy, phim chỉ thu về vỏn vẹn 962 triệu đồng và đã phải lặng lẽ rút lui khỏi các cụm rạp. Với việc đầu tư hơn 33 tỉ đồng, chưa kể các chi phí quảng bá, mời nam diễn viên chính cùng đạo diễn từ Hàn Quốc sang ra mắt, Lý Nhã kỳ hẳn không thể tưởng tượng được “đứa con cưng” của mình còn không đạt nổi 1 tỉ đồng.

Bộ phim mới đây nhất, "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" (đạo diễn Hàm Trần), ra rạp nhằm hướng đến đối tượng thiếu nhi trong mùa hè. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đạt hơn 6,4 tỷ, bằng khoảng 1/5 kinh phí sản xuất là 30 tỷ đồng.

Trước đây, kinh phí để sản xuất một bộ phim chỉ thường ở mức 10 - 20 tỷ đồng. Những năm gần đây, những bộ phim có kinh phí sản xuất ở mức trên 30 tỷ ngày càng nhiều. Đặc biệt có phim lên tới 50, 60 tỷ. Điều này đặt nhà sản xuất vào một canh bạc nhiều rủi ro và đầy áp lực. Bởi tỷ lệ ăn chia giữa nhà sản xuất phim và chủ rạp lâu nay thường là 50/50 tổng doanh thu. Như vậy, để thu lại đủ vốn, “578: Phát đạn của kẻ điên” bắt buộc phải đạt doanh thu ít nhất là 120 tỷ, "Kẻ thứ ba" phải thu được gần 70 tỷ, còn phim của đạo diễn Hàm Trần phải đạt ít nhất 60 tỷ đồng. Vậy để thấy, 3 “bom tấn” này đã thất bại cay đắng như thế nào về mặt doanh thu.

Ngoài một số tên tuổi triển vọng trên, thị trường phim Việt cũng có nhiều phim thất bại ngay khi vừa ra mắt như “Mến gái miền Tây” (doanh thu 8 tỷ), “Người lắng nghe” (2,5 tỷ), “Người tình” (1,2 tỷ)...

Vì đâu nên nỗi?

Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều ý kiến cho rằng "578: Phát đạn của kẻ điên" khai thác đề tài vừa khó nhằn vừa nhạy cảm là nạn xâm hại tình dục trẻ em nhưng cách làm phim thiếu bứt phá, thông điệp không rõ ràng khiến phim khó thành công như kỳ vọng. Diễn xuất của nàng hậu H’Hen Niê bị chê nhạt nhòa. Dàn diễn viên còn lại cũng chưa tạo được điểm nhấn. Phim “Kẻ thứ ba” bị ghẻ lạnh vì cốt truyện không mới lạ, dễ đoán. Đặc biệt, diễn xuất đơ cứng, thiếu cảm xúc của Lý Nhã Kỳ là điểm trừ to đùng. Bản thân người đẹp họ Lý cũng từng tự chấm bản thân chỉ đạt 3 trên 10 điểm về diễn xuất trong bộ phim này. “Maika” bị chê tơi tả về phần kỹ xảo, nhiều chỗ không thật, hoàn toàn chưa tương xứng mức kinh phí 30 tỷ đồng.

Ngay đến cả bộ phim “1990” hội tụ các ngôi sao hạng A như Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương cũng bị nhận xét diễn xuất một màu, nhạt nhoà và không có chiều sâu. "Mến gái miền Tây" là bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng bởi scandal từ thiện. Tuy nhiên, vẫn là mảng miếng giả gái quen thuộc đến nhàm chán của nam danh hài. Bên cạnh đó, cách truyền tải thông điệp gượng ép, sến súa về cuộc sống và thân phận của những người thuộc cộng đồng giới tính thứ 3 cũng khiến bộ phim thiếu đi chiều sâu cần có.

Đứng trước thất bại về doanh thu của “Kẻ thứ ba”, nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ than thở lý do khiến phim thất bại là bị “dìm hàng” khi xếp lịch chiếu. Cô bức xúc cho rằng không có khán giả nào bỏ làm để xem phim lúc 8h sáng hay “ngủ trong rạp” chờ tới 23h để xem phim. Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng cho biết, trong khoảng 1.000 suất chiếu, "578: Phát đạn của kẻ điên" chỉ có một nửa số suất được bố trí ở các khung giờ đẹp. Do đó, việc khán giả được tiếp cận rộng rãi với bộ phim là rất khó.

Trước đó, điện ảnh Việt cũng đã xuất hiện nhiều lùm xùm khi nhà sản xuất “tố” đơn vị phát hành cố tình “bóp nghẹt” phim Việt bằng các khung giờ xấu. Về vấn đề này, bà Võ Thị Thùy Trang - Đại diện đơn vị phát hành Galaxy khẳng định, các rạp chiếu luôn sắp xếp suất chiếu theo thị hiếu và lựa chọn của khán giả. Những phim không có doanh thu buộc phải nhường chỗ cho các tác phẩm được nhiều khán giả lựa chọn hơn.

Bản thân các rạp cũng chịu sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu. Theo thông tin từ nhà phát hành CGV, tổng doanh thu 4 tháng đầu năm 2022 của thị trường điện ảnh Việt Nam đạt khoảng 800 tỷ đồng, tức chỉ bằng 50% so với thời kỳ đỉnh cao trước dịch là năm 2019 và bằng 70% so với năm 2018.

Chuyên gia truyền thông Chang Trần nhận định, sau gần 2 năm điêu đứng vì dịch bệnh, kinh tế sa sút, lạm phát khiến đời sống giải trí bị ảnh hưởng, khán giả sẽ thắt chặt chi tiêu và không còn dễ dãi khi chọn phim như trước đây. Do đó, phim muốn hút khán giả phải thay đổi cách thức truyền thông: thay vì dựa vào ngôi sao phòng vé như trước đây thì tập trung hơn vào những kênh review phim trên nền tảng số để tiếp cận trực diện với khán giả.

Biên kịch Hồng Nhung thì khẳng định: phim Việt thời gian qua thua lỗ dù đầu tư kinh phí cao nguyên nhân chính đến từ khâu nội dung và diễn xuất. Hai yếu tố này quan trọng, quyết định đến thành bại của phim.