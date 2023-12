Phẫu thuật Lasik là gì, mổ cận thị bằng phương pháp Lasik có an toàn không?

Phẫu thuật Lasik là biện pháp được đánh giá cao bởi những ưu điểm nổi bật về tính hiệu quả, mức độ an toàn và thời gian thực hiện nhanh chóng.

Phẫu thuật Lasik là tên gọi chỉ chung về các phương pháp phẫu thuật khúc xạ. Đây là phương pháp điều trị các tật khúc xạ được các chuyên gia nhãn khoa đánh giá cao về độ an toàn - chính xác - hiệu quả cao và được nhiều người bệnh lựa chọn. Phương pháp giúp người bệnh lấy lại tầm nhìn đồng thời hạn chế việc phải phụ thuộc vào kính gọng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về phẫu thuật Lasik.

Phẫu thuật Lasik là gì?

Phẫu thuật Lasik là kỹ thuật mổ mắt laser lasik để có thể điều chỉnh độ cong của giác mạc. Từ đó giúp điều trị các bệnh lý về tật khúc xạ như viễn thị, loạn thị hay cận thị. Quá trình điều trị thường chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng vài phút.

Mổ Lasik cũng khá ít biến chứng so với một số các cách can thiệp điều trị có cùng tác dụng. Cơ quan FDA Hoa Kỳ đã thông qua giải pháp này bởi các mức độ an toàn đã được kiểm nghiệm và đánh giá.

Điều kiện để phẫu thuật Lasik

Phẫu thuật Lasik là biện pháp giúp điều trị tật khúc xạ khá điển hình hiện nay với nhiều ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tiến hành thực hiện phẫu thuật. Dưới đây là thông tin tổng hợp những đối tượng có thể lựa chọn chữa mắt cận bằng laser:

● Người từ đủ 18 tuổi trở lên để đảm bảo khi đó nhãn cầu đã có cấu trúc tương đối ổn định.

● Độ khúc xạ không thay đổi trong khoảng ít nhất từ 1 - 2 năm.

● Không mắc một số bệnh lý viêm nhiễm, dị ứng hoặc chấn thương tại mắt.

● Có hệ miễn dịch ổn định và không mắc các bệnh lý tự miễn,...

● Giác mạc không bị sẹo và không xuất hiện các vết trầy xước.

Phẫu thuật Lasik bằng công nghệ Clear an toàn - hiện đại

Mổ mắt cận Clear được thực hiện bằng Laser Femtosecond của hệ thống FEMTO LDV Z8 chỉ với một bước duy nhất và hoàn toàn không tạo vạt giác mạc. Mảnh nhu mô giác mạc sẽ được cắt siêu mịn bằng tia Laser Femtosecond và phẫu tách qua đường mở nhỏ.

Ưu điểm của mổ cận Clear là không tạo vạt giác mạc với thời gian phục hồi thị lực nhanh. Thị lực sau mổ gần như đạt mức tối đa và hạn chế tối đa nguy cơ khô mắt. Thời gian phẫu thuật Clear chỉ 10-15 phút cho cả hai mắt mà bệnh nhân hoàn toàn không đau hay có bất kỳ cảm giác khó chịu nào.

Mổ mắt Clear là phương pháp được giới chuyên gia đánh giá cao về độ an toàn - chính xác - hiệu quả cao sau điều trị.

Chi phí phẫu thuật Lasik hiện nay

Chi phí để thực hiện phẫu thuật Lasik sẽ có mức giá khác nhau tùy theo tật khúc xạ và phương pháp phẫu thuật mà người bệnh lựa chọn.

Bên cạnh đó, mức chi phí bệnh nhân phải chi trả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan khác như: Tình trạng sức khoẻ của mắt, chi phí thăm khám, mức ưu đãi của bệnh viện,...

