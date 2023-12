Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Ninh

Tây Ninh là địa phương đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm đạt được các chỉ tiêu nông nghiệp mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đặt ra.

Giai đoạn từ 2020 đến đầu quý 3 năm nay, Tây Ninh đã chuyển đổi 7.640 ha cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả, nâng lũy kế tổng số diện tích cây trồng đã chuyển đổi toàn tỉnh đạt 41.000 ha, gia tăng giá trị sản phẩm thu được trên một héc-ta trồng trọt đạt 109 triệu đồng/năm (tăng chín triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Chăn nuôi phát triển mạnh với quy mô đàn trên 10 triệu con gia súc, gia cầm, tăng 6,1% so với năm 2020; tiếp tục chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp, trang trại gắn với an toàn sinh học.

Toàn tỉnh Tây Ninh có 627 trại chăn nuôi gia súc, 107 trang trại chăn nuôi gia cầm, tăng 12,6% so với năm 2020. Hằng năm trồng mới 210 ha rừng, góp phần duy trì độ che phủ rừng đạt 16,3%. Về thủy sản, tỉnh duy trì diện tích vùng nuôi 570 ha, sản lượng đạt 14.180 tấn thủy sản/năm.

Những năm qua Tây Ninh triển khai thực hiện hàng chục mô hình khuyến nông. Thông qua các mô hình này, tỉnh đã thực hiện chuyển giao các giải pháp về khoa học, công nghệ, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất ngày càng đồng bộ, tập trung trên các cây trồng như lúa, mía, mì…

Tây Ninh là địa phương gắn phát triển sản xuất luôn với đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như là hạ tầng thủy lợi, nước sạch nông thôn thường xuyên được duy tu, sửa chữa, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Thời gian vừa qua, tỉnh đã thực hiện 48 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng vốn 559 tỷ đồng, nổi bật là dự án trọng điểm tưới tiêu phía tây sông Vàm Cỏ cơ bản thi công hoàn thành giai đoạn 1, phục vụ sản xuất cho 17.000 ha đất nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng của tỉnh. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Bộ Y tế đạt 68%, tăng 6% so với năm 2020.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, các chỉ tiêu phát triển của ngành nông nghiệp được giao đã cơ bản đạt tiến độ theo lộ trình định hướng. Tổng giá trị GRDP ngành nông, lâm, thủy sản (theo giá hiện hành) năm 2022 đạt 20.869 tỷ đồng, hết quý 2 năm nay đạt 8.900 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn giữa nhiệm kỳ đạt 2,75%/năm; giá trị sản phẩm nông nghiệp thu được trên một héc-ta đất trồng trọt hiện đạt 109 triệu đồng/năm (Nghị quyết đến năm 2025: 115 triệu đồng/năm)…

Dù đạt được kết quả khả quan, tuy vậy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Tây Ninh còn những khó khăn, thách thức. Ðể tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thời gián tiếp theo, Tây Ninh sẽ tập trung triển khai sử dụng quỹ đất của các công ty nông nghiệp giao về địa phương để thu hút đầu tư; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất; rà soát lại các chỉ tiêu sản xuất, định hướng cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo yêu cầu của thị trường; phát triển hạ tầng nông nghiệp qua việc đầu tư xây dựng thủy lợi, giao thông, hệ thống lưới điện; hình thành các vùng sản xuất tập trung (vùng nhãn Truông Mít, vùng sầu riêng Bàu Ðồn, vùng cây ăn trái Suối Dây...); tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao…