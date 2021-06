Phạt tiền, trục xuất 6 người Trung Quốc làm việc không phép ở Nha Trang

TPO - Công an Khánh Hoà đã ra quyết định xử phạt hành chính 120 triệu đồng và trục xuất 6 lao động người Trung Quốc làm việc không phép tại một phòng khám đa khoa ra khỏi địa phương này.

Nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Khánh Hoà vừa ra quyết định xử phạt hành chính 120 triệu đồng đối với 6 lao động người Trung Quốc làm việc không phép tại Phòng khám đa khoa Đức An (PKĐK), số 23 Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà về hành vi người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Những lao động người Trung Quốc này cũng bị Công an tỉnh Khánh Hoà xử phạt bổ sung bằng hình thức trục xuất qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 25/3, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hoà đã phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại PKĐK Đức An của Công ty TNHH Đức An Nha Trang (gọi tắt Công ty Đức An). Tại thời điểm kiểm tra, các bên chưa cung cấp được các loại giấy tờ về việc được cho tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để người nước ngoài hoạt động, kinh doanh phòng khám.

Ngoài ra, Công ty Đức An còn sử dụng 6 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc. Trong đó, 2 người đang có mặt và làm việc tại PKĐK Đức An là ông Jiang Linfeng (SN 1983, không có giấy phép lao động do Sở LĐ-TB-XH Khánh Hoà cấp) và bà Guo Xiaohong (SN 1968, giấy phép lao động đã hết hạn từ ngày 30/6/2020). Riêng 4 trường hợp còn lại là các ông Ke Zhi Xiong (SN 1974), Li Tang Xing (SN 1963), Chen Jin Hong (SN 1962) và bà Wang Fang (1979) không có mặt tại nơi làm việc và Công ty Đức An không cung cấp được giấy phép lao động của 4 người này.