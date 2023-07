Phát hiện voi chết trong rừng sâu

TPO - Một con voi được phát hiện chết trong rừng sâu ở Hà Tĩnh. Hiện ngành chức năng đang tiếp cận hiện trường để xử lý, tìm nguyên nhân.

Sáng 19/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Ngọc Danh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an vào khu vực rừng tại xã Sơn Tây để kiểm tra xử lý và tìm nguyên nhân một con voi chết.

"Đàn voi này có 4 con, qua nhận định ban đầu một con trong số này chết do tuổi già. Trong đêm qua và sáng nay lực lượng kiểm lâm vào hiện trường để tiếp cận xử lý", lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cho hay.

Theo nguồn tin, con voi này có kích thước khá lớn, nặng hàng tấn được phát hiện chết tại khu vực rừng tiểu khu 33, Khe Bùn, xã Sơn Tây. Đây là khu vực rừng sản xuất do Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý. Thời điểm phát hiện, xác voi đang trong tình trạng phân huỷ, bốc mùi hôi.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn quản lý cho biết, sự việc voi chết được một nhân viên phát hiện trong quá trình tuần tra.

"Con voi khá lớn, đang phân hủy, bốc mùi. Nhiều khả năng con vật chết do tuổi già. Chúng tôi đã báo cáo sự việc cho lực lượng chức năng để tiếp cận hiện trường và tìm nguyên nhân", vị này nói.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, một năm trước, nhân viên công ty đã phát hiện ra dấu chân và phân của voi. Đơn vị từng báo cáo cơ quan chức năng để bảo tồn nhưng vì nhiều yếu tố khách quan nên chưa làm được.