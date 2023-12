Phát hiện thi thể nam giới trên nhánh sông Cổ Chiên

TPO - Sáng 6/12, người dân tại Phường 1 (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) phát hiện một thi thể nam giới, tóc ngắn, mặc quần áo thun ngắn xanh, đen, trên người không có giấy tờ tùy thân nổi trên sông.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ ngày 6/12, người dân sinh sống gần khu vực bờ kè thuộc Phường 1, thành phố Vĩnh Long phát hiện một thi thể nổi trên nhánh sông Cổ Chiên nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường 1, thành phố Vĩnh Long đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo đến Công an thành phố Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thi thể được phát hiện là nam giới, tóc ngắn, mặc quần áo thun ngắn xanh, đen, trên người không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.