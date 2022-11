Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bãi biển

TPO - Một thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển xã Hải Khê, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã được người dân địa phương phát hiện.

Khoảng 6 giờ ngày 16/11, ông Phan Bá Lào ở thôn Trung An (xã Hải Khê, huyện Hải Lăng) phát hiện trên bãi biển của địa phương có 1 thi thể. Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Hải An (Bộ Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Hải Khê đã có mặt tại hiện trường.

Kiểm tra sơ bộ, thi thể bị mất đầu, mất hai bàn chân và tay. Trên thi thể có mặc một chiếc quần lót. Nhận định ban đầu, thi thể là nam giới.

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.