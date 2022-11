Phát hiện nhiều gói trà chứa tinh thể nghi ma túy dạt vào bãi biển Quảng Trị

TPO - Ngày 26/11, thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày vừa qua, lực lượng chức năng và người dân phát hiện nhiều túi nilon (có hình thức giống gói trà) chứa tinh thể nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong và xã Hải An, huyện Hải Lăng.

Vào lúc 10h30 cùng ngày, ông Mai Văn Giới (trú thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) trình báo về việc vớt được 1 gói nilon dạng rắn có chiều dài 20 cm, rộng 10 cm, dày 7 cm, nặng 1 kg, bên trong có các tinh thể màu trắng lúc ông đang đánh cá trên biển.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lấy lời khai, lập biên bản tiếp nhận vụ việc. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương niêm phong và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

11h trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp Công an xã Triệu Vân tổ chức tuần tra tại bãi biển từ thôn 7 đến thôn 9, xã Triệu Vân, phát hiện thêm 2 gói có chữ nước ngoài, mỗi gói nặng 1 kg, bên trong có các tinh thể màu trắng tương tự.

Trước đó, ngày 25/11, 4 ngư dân trú tại thôn Đông Tân An, xã Hải An (huyện Hải Lăng) cũng trình báo và giao nộp tại Đồn Biên phòng Hải An 7 gói nilon màu xanh, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài được đóng gói giống trà hút chân không, bên trong chứa các tinh thể màu trắng có đặc tính giống với ma túy.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.