Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường ở Long An

TPO - Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa (Long An).

Sáng 22/4, lực lượng công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông tại xã Bình An.

Vào khoảng 6h cùng ngày, người đi đường phát hiện thi thể một người đàn ông dưới kênh đường Ấp Chiến lược (thuộc ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An) và nhanh chóng báo tin đến cơ quan chức năng.

Lực lượng công an xã Bình An đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Trương Tấn Thành (50 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An).

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Thành tử vong dưới kênh trong tư thế nằm ngửa, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi và không có tài sản.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.