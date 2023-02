Phát hiện lô tân dược hơn nửa tỷ đồng đang chuyển phát nhanh, nghi nhập lậu

TPO - Chiều 22/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thuốc tân dược nghi vấn nhập lậu tại một trạm chuyển phát nhanh trên địa bàn TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Lô thuốc tân dược hơn nửa tỷ đồng nghi nhập lậu Sáng 21/2, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc, tiến hành kiểm tra trạm chuyển phát nhanh trên đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc thì phát hiện 4 thùng giấy có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện, bên trong các thùng này có chứa số lượng lớn thuốc tân dược có tổng trị giá trên 500 triệu đồng, gồm: 244 hộp thuốc hiệu Ketosteril tablets, 400 chai thuốc hiệu Hydrosol, 720 hộp thuốc hiệu Nexium. Tất cả đều có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hoá đơn chứng từ và tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra, làm rõ. Phát hiện gần 1.000 chai thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc Các lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và phát hiện, tạm giữ gần 1.000 chai và gói thuốc bảo vệ thực vật cùng tem nhãn, bao bì hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, giấy tờ có liên quan. Cụ thể, qua tiếp nhận thông tin, theo đề xuất của công chức được phân công quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hậu Giang đã xây dựng phương án phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp S.T tại ấp Hòa Quới B, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện địa điểm kinh doanh có trưng bày, lưu giữ 772 chai và 108 gói thuốc bảo vệ thực vật, tổng giá trị ước tính trên 140 triệu đồng, cùng tem, nhãn, bao bì thể hiện nhãn hiệu của các loại thuốc bảo vệ thực vật như Amistar Top 325SC, Tilt Super 300EC, AnVil 5SC... và công cụ có liên quan dùng để sản xuất, đóng gói hàng hóa. Toàn bộ hàng hóa và tem, nhãn, bao bì, công cụ nói trên, hộ kinh doanh chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật nêu trên để tiếp tục xác minh, làm việc và xử lý theo quy định. Kim Hà - Cảnh Kỳ