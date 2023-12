Phát hiện kho pháo ‘khủng’ cất giấu tại Lâm Đồng

TPO - Thông qua mạng xã hội facebook, một đối tượng đã mua hơn 623kg pháo lậu về cất giấu tại nhà riêng ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để bán kiếm lời.

Ngày 18/12, Công an huyện Đức Trọng cho biết vừa phối hợp Phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá một đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ với quy mô rất lớn trên không gian mạng.

Trước đó, hai đơn vị nói trên đã rà soát, dựng lý lịch các đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ, đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đến sáng 16/12, khi L.H.T (31 tuổi, xã Liên Hiệp, Đức Trọng) đến nhà của L.M.Tr. (34 tuổi) ở đường Bạch Đằng, thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) nhận 5 hộp pháo loại 49 ống để mang về nhà cất giấu thì bị bắt quả tang.

Kiểm tra nhà của Tr., công an phát hiện hơn 623kg pháo các loại, bao gồm 14 hộp hình chữ nhật (loại 36) vỏ có nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài, kích thước 14cm x 14cm x 10cm; 284 hộp hình chữ nhật (loại 49) với kích thước 16cm x 16cm x 10cm; 20 hộp hình chữ nhật (loại 100) kích thước 24cm x 24cm x 10cm.

Ngoài ra còn có 26 bó cây có tổng 312 cây hình trụ dài 42cm, đường kính 1cm; 20 bịch nylon bên trong có 2.000 viên bi hình cầu, đường kính 2,5cm; 4 hộp màu đỏ bên trong có 48 viên hình trụ tròn, kích thước dài 7cm, đường kính 4cm, 9 hộp hình chữ nhật vỏ bên ngoài màu đỏ kích thước 26cm x 26cm x 8cm.

Bước đầu L.M.Tr. khai nhận đã mua hơn 623kg pháo nói trên của một người (chưa rõ nhân thân) thông qua mạng xã hội facebook.

Vào các ngày 3 và 8/12, phía người bán đã dùng xe tải và bán tải chở pháo đến giao cho Tr. gần khu vực Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thị trấn Liên Nghĩa). Sau đó, Tr. sử dụng xe máy để vận chuyển toàn bộ số pháo nói trên về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

Theo Công an huyện Đức Trọng, L.M.Tr. có dấu hiệu của hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 190 Bộ Luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Trọng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Tuấn Kiệt (23 tuổi, quê Bình Phước) và Hồ Kim Pháp (21 tuổi, ngụ xã Hiệp An, Đức Trọng) về tội Tàng trữ hàng cấm là pháo nổ. Tang vật vi phạm 23,2kg pháo nổ.