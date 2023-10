Phát hiện hơn 10 tấn sách bán thành phẩm in lậu

TPO - Sáng 9/10, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện một công ty ở TP.HCM tổ chức in ba nghìn bản "Kinh Trường thọ diệt tội" (ghi NXB Tôn Giáo) và 9 nghìn bản ấn phẩm "Sherlock Holmes" (ghi NXB Hội Nhà văn).

Sáng 9/10, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành của TP.HCM kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại bao bì Kiến Á đang tổ chức in ba nghìn bản Kinh Trường thọ diệt tội (ghi NXB Tôn Giáo) và 9 nghìn bản ấn phẩm Sherlock Holmes (ghi NXB Hội Nhà văn).

Tổng số hơn 10 tấn sách bán thành phẩm đều không có quyết định xuất bản của NXB Hội Nhà văn hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 1/10, cơ quan chức năng cũng phát hiện Công ty TNHH in ấn và dịch vụ thương mại Siêu tốc tổ chức in vượt quá số lượng 1,5 nghìn bản lịch bloc đại và 1,5 nghìn bản lịch bloc 2024.

Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM đã lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại hội thảo Sự tác động của xuất bản phẩm lậu, xuất bản phẩm giả đối với phát triển văn hóa đọc diễn ra cuối tháng 8 ở Hà Nội, nhiều đơn vị xuất bản cho biết bị ảnh hưởng nặng nề vì sách giả, sách lậu. Theo nghiên cứu từ Công ty Cổ phần sách điện tử Waka, chỉ có 2-3% lượng khách hàng quan tâm đến việc sản phẩm mình mua là thật hay giả.

Theo NXB Thông tin và truyền thông, nhiều người có tâm lý ham mua sách rẻ, sách chiết khấu cao. Đặc biệt, đa số học sinh, sinh viên thường bàng quan về vấn đề bản quyền, không quan tâm chuyện sách thật sách giả, miễn là đọc được.

Cục Xuất bản, In và Phát hành khuyến khích các nhà xuất bản dùng nhiều biện pháp nâng cao độ nhận biết của người đọc với sản phẩm sách thật như tạo QR code cung cấp thông tin, sử dụng tem thông minh, in các loại bìa cứng khó làm giả.