TPO - Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra và phát hiện gần 2.000 đầu sách, vở giả mạo tem Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP. Đồng Hới và huyện Lệ Thuỷ.

Trước đó, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an thành phố Đồng Hới, Công an huyện Lệ Thủy kiểm tra tại một số cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm trên địa bàn.

Tại Cửa hàng Văn phòng phẩm Thủy Tiên (phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới), phát hiện hơn 1.350 xuất bản phẩm gồm sách, vở các loại. Tất cả số sách vở này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo tem Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra tại Cửa hàng Văn phòng phẩm Đăng Cường (thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy), phát hiện hơn 600 xuất bản phẩm sách, vở các loại cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo tem Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ xử lý 2 cơ sở kinh doanh này về hành vi buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.