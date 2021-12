Phát động đợt hoạt động cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết

TPO - Các hoạt động cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội được duy trì thực hiện từ nay đến ngày 28/1/2022.

Tối 25/12, tại Nhà thiếu nhi Thủ Đức, Thành Đoàn TPHCM tổ chức phát động đợt hoạt động cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022.

Đây là dịp phát huy tính xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trong việc phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; đồng thời phát huy vai trò của câu lạc bộ, đội hình thanh niên tình nguyện trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động cao điểm phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội được duy trì thực hiện từ nay đến ngày 28/1/2022.

Phát biểu tại chương trình, chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, từ ngày 1/10 đến nay thành phố từng bước chuyển sang tình trạng bình thường mới hậu giãn cách xã hội, điều này đã giúp đời sống người dân được cải thiện tốt hơn, tuy nhiên từ đó cũng xuất hiện nhiều nguy cơ tội phạm, tệ nạn xã hội, nổi cộm với các hình thức tội phạm cướp giật, trộm cắp, lừa đảo. Cạnh đó, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, các tệ nạn như ma túy, mại dâm tái diễn ở nhiều nơi, các hành vi gây mất trật tự xã hội cũng trở lại. Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết dương lịch và Tết cổ truyền thường có biểu hiện phức tạp hơn.

Theo chị Trần Thu Hà, đợt cao điểm diễn ra với các nhiệm vụ trọng tâm như: tập huấn cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự với các địa bàn giáp ranh, phát huy hiệu quả các trang tin điện tử, các trang mạng xã hội, các kênh thông tin của tổ chức Đoàn – Hội – Đội các cấp trong tuyên truyền các nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm, thủ đoạn của các loại tội phạm, vận động mọi người nâng cao cảnh giác, bảo vệ sức khỏe, tài sản của mình. Bên cạnh đó, thực hiện chăm lo cho các thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên chậm tiến và thanh niên đã được cảm hóa…

Dịp này, Thành Đoàn TPHCM khánh thành trạm vá xe lưu động và ra mắt các đội hình tình nguyện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.