Phát Đạt liên tiếp tất toán các khoản vay trước hạn

Liên tiếp mua lại trái phiếu và tất toán các khoản vay trước hạn, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa tất toán thêm một khoản vay khác trị giá hơn 740 tỷ đồng.

Chứng minh thanh khoản

Theo thông báo từ Phát Đạt, ngày 06/12/2022, công ty đã hoàn tất việc tất toán khoản vay trị giá 746,1 tỷ đồng cho Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietin Bank). Như vậy, tính từ đầu Quý 4 đến nay, Phát Đạt đã tất toán tổng cộng hơn 1.300 tỷ các khoản vay và mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Phát Đạt đã tất toán hai khoản vay có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc) vào ngày 25/10/2022 và 20/11/2022.

Tiếp đó, ngày 25/11/2022, Phát Đạt tất toán lô trái phiếu phát hành Lần 9 2021 (PDRH2123009), có tổng mệnh giá phát hành là 150 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 và có kỳ hạn là 2 năm.

Ngày 02/12/2022, Phát Đạt mua lại 188,7 tỷ đồng mệnh giá của lô trái phiếu phát hành Lần 7 2021 (PDRH2123007).

Động thái kịp thời để cân bằng

Trước đó, Phát Đạt đang có khoảng 2.800 tỷ đồng số dư nợ trái phiếu được đảm bảo bởi cổ phiếu PDR. Trong bối cảnh giá cổ phiếu PDR biến động mạnh trong giai đoạn vừa qua, Phát Đạt đã nhanh chóng có giải pháp để bổ sung thêm các tài sản đảm bảo là cổ phiếu và các bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài sản và quyền sở hữu nhà ở.

Sau khi bổ sung tài sản đảm bảo, ước tính giá trị hơn 7.000 tỷ đồng và mua lại một số lô trái phiếu trước hạn, dư nợ trái phiếu do Phát Đạt phát hành đã giảm và quay về mức tỷ lệ LTV (loan to value) khá an toàn.

Bên cạnh đó, Phát Đạt nhanh chóng triển khai chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư với mục đích tối ưu nguồn lực, đảm bảo dòng tiền và tăng khả năng thanh khoản. Phát Đạt đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 28 triệu cổ phần phổ thông, tương đương với 88,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Hòa Bình - chủ đầu tư dự án tại 197 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Phát Đạt cũng cho biết, kế hoạch 2023 sẽ triển khai hơn 12.000 sản phẩm tại các thị trường tiềm năng như Bình Dương, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Định và Đã Nẵng… Kỳ vọng những dự án này sẽ mang về doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.

Với niềm tin vào tiềm lực phát triển và năng lực cốt lõi sẵn có, vừa qua Ban Lãnh đạo Phát Đạt đã công bố mua vào số lượng lớn cổ phiếu. Cùng đó, doanh nghiệp đã nhanh chóng có những động thái thiết thực và kịp thời để giải bài toán khó khăn chung của ngành. Để ổn định tâm lý của nhà đầu tư trước những diễn biến phức tạp của thị trường, Phát Đạt đã khẳng định khả năng thanh khoản và năng lực tài chính ổn định. Hành động quyết liệt trong chiến lược tái cấu trúc và liên tiếp tất toán nợ vay được xem là “điểm sáng” giữa bức tranh “xám” của thị trường.

Ngày 05/12/2022, Ngân hàng nhà nước phát ra thông báo về việc điều chỉnh room tín dụng với mức tăng từ 1.5% đến 2% cho toàn hệ thống ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2022 được tăng lên 15.5% đến 16%. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và các doanh nghiệp.