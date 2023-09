Phản ứng của khán giả Việt khi Lisa diễn ở hộp đêm: 'Chỉ xin đừng thoát y'

TPO - Độ phủ sóng của BlackPink nói chung, của “em gái quốc tế” Lisa tại Việt Nam nói riêng, không phải bàn cãi, đặc biệt sau cơn bão Born Pink đổ bộ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Cũng từ sau chuyến biểu diễn ở thủ đô đất Việt, thành viên nổi tiếng nhất nhì BlackPink đã đón bao nhiêu tin vui buồn, liên quan đời tư và công việc. Đặc biệt, khi cô công bố dự án cá nhân với 5 buổi biểu diễn tại hộp đêm 16+ Crazy Horse ở Pháp.

Chỉ là… đừng thoát y

Sóng tranh luận nổi lên dữ dội. Trong mắt khán giả, Lisa là “em gái quốc tế” dễ thương với nụ cười tỏa nắng, gợi cảm có chừng mực. Quyết định biến hóa thành “crazy girl” ở tuổi 26 của Lisa đương nhiên gây “sốc”.

Rất nhiều người hâm mộ đòi “thoát fan” Lisa. Đáng kể nhất phải kể đến là “trạm tỷ” ở Trung Quốc với hơn 5.000 người theo dõi đã xóa mọi hình ảnh, bài viết về “em gái quốc tế” trên trang cá nhân.

Ở Việt Nam, những người yêu BlackPink cũng dõi theo từng bước đi của Lisa, từ chuyện tình cảm của cô tới những quyết định trong công việc. Bước đi của Lisa trong dự án cá nhân, biểu diễn tại hộp đêm nổi tiếng ở Pháp, khiến một bộ phận người hâm mộ cô ở Việt Nam càng gia tăng niềm tin cô đã thoát ông lớn YG, hoạt động tự do, độc lập.

Điều đó khiến họ vừa vui, vừa buồn. Vui vì cô gái ấy đã lớn lên, đã dũng cảm tự bước đi, tự quyết định sự nghiệp. Buồn vì BlackPink có thể tan rã, hoặc không tan rã thì cũng không thể như lúc đầu, khi cả 4 thành viên không toàn tâm toàn ý cho sự tỏa sáng của Hắc Hường.

Trước làn sóng “thoát fan” Lisa ở nhiều nơi, những người mê đắm Lisa ở Việt Nam nhắn gửi: “Chị yêu ơi suy nghĩ lại đi”.

Họ lo cô bị quay lưng, bị lẻ loi, nếu vẫn cương quyết làm “gái hư”, dù chỉ một lần. Đa phần khán giả Việt thích BlackPink, lựa chọn ứng xử nhẹ nhàng với quyết định của Lisa. Có không ít ý kiến cho rằng, gần đây vũ điệu của Lisa và cách ăn mặc của Lisa cũng đáng cộp mác 18+ rồi. Vì thế, biểu diễn ở Crazy Horse 16+ có gì mà rộn? Chỉ có điều, họ mong Lisa đừng có… thoát y là được. (Thoát y thì… hơi quá đà).

Có người lại nói: Người ta yêu người Pháp thì diện bikini uốn éo chút cũng là bình thường, có sao đâu?

Ý kiến khác: Lisa thực chất là một vũ công. Biết đâu với màn dàn dựng giàu tính nghệ thuật của người Pháp người ta sẽ thấy đỉnh cao của Body Music? Ồ, chẳng biết thế nào, tại sao không cho ta và cho chính cô ấy quyền hy vọng?

Và rất nhiều khán giả Việt chung quan điểm: Lisa đã lớn, có quyền tự do, có quyền làm những điều cô ấy cho là đúng. Cuộc đời của cô ấy, cô ấy có quyền “tiêu xài” theo cách cô ấy muốn.

Cũng có vị lo lắng, tầm ảnh hưởng của Lisa rất mạnh, mọi hành động của Lisa sẽ tác động không ít tới giới trẻ. Một khán giả “bênh”: “Không phải lo vì show này không cho chụp hình, quay phim”.

Thế là lại có một bộ phận phái mày râu Việt yêu thích Lisa tiếc nuối: “Nếu có clip thì tôi cũng xem, like và share, chắc chắn là hấp dẫn. Không phản đối Lisa biểu diễn ở Crazy Horse”. Tóm lại, Lisa hãy tự tin, dù “trạm tỷ” ở Trung Quốc có “thoát fan” thì cô hãy còn rất nhiều người ủng hộ ở Việt Nam và những đất nước khác.

Cuồng nhiệt quá hóa kiểm soát “thần tượng”?

Khi Lisa và con trai tỷ phú thế giới lộ một số hình ảnh cho thấy quan hệ trên mức bình thường, nhiều khán giả trẻ ở ta hâm mộ Lisa đã nhanh nhảu gọi Frédéric Arnault, CEO hãng đồng hồ Tag Heuer, là “anh rể”.

Một số fan khác đã nhắc nhở: Hãy tôn trọng đời sống riêng của Lisa. Khi Lisa chưa công bố thì đừng gọi người ta là “anh rể” kẻo ồn ào luỵ đến Lisa.

Lần này, khi “em gái quốc tế” quyết định biểu diễn ở hộp đêm Crazy Horse, một số fan cũng bênh: Chưa biết Lisa sẽ biểu diễn thế nào, sao vội phản ứng? Chắc cô ấy cũng không dại thiêu rụi hình ảnh chỉ vì dự án cá nhân này?

Cũng có người chế giễu cô, trước đây từng không dám đăng ảnh bikini, dù rất thích, vì sợ mẹ mắng. Thế mà nay ăn mặc kiệm vải quá mức, lại còn biến hoá thành “gái hư”?

Có phải khi Lisa đang tiến gần tuổi 30, có lẽ mẹ cô đã trao cho cô quyền tự quyết? Mỗi câu nói có khi chỉ đúng ở một thời điểm nhất định, có nên dùng nó để soi hành vi của người khác trong suốt hành trình của họ?

Cũng nhân lúc Lisa bị một lực lượng người hâm mộ trên toàn cầu quay lưng thì ở Việt Nam có tài khoản lên tiếng: “Việc nhận lời biểu diễn ở Crazy Horse giúp Lisa có thể lọc bớt fan phong trào, với những kẻ nửa vời để tập trung lại những fan hâm mộ đích thực. Cô ấy có còn là trẻ con nữa đâu mà diễn chỗ nào cũng phải xem xét ý kiến người hâm mộ?”.

Ý kiến khác: “Cô ấy có quyền làm những việc không vi phạm pháp luật và người hâm mộ có quyền tiếp tục hâm mộ hoặc không”.

Có tài khoản còn bày tỏ quan điểm: “Tôi đặc biệt không thích kiểu văn hóa fan bây giờ bỏ cứ đòi kiểm soát cuộc đời nghệ sĩ”.

Không chỉ với Lisa, ngay các “sao” Việt cũng dở khóc, dở cười trước tình yêu và sự hờn trách của fan. Còn nhớ, tại live show “The best of Như Quỳnh” cuối năm ngoái, có rất nhiều khách mời đình đám như NSND Lệ Thuỷ, Bằng Kiều, Trấn Thành, Lương Bích Hữu… Nhưng fan Như Quỳnh dồn sự quan tâm đến Tố My.

Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ Như Quỳnh đã bày tỏ sự thất vọng với “thần tượng” khi chị mời Tố My tham gia live show, còn song ca cùng cô ấy. Lý do, Tố My từng bị xem là người “nhái” giọng ca, hình ảnh Như Quỳnh.

Sau đó, một fanpage của Như Quỳnh đã “thoát fan”. Họ thậm chí quay ra soi mói đời tư của chị, gây nên những phản ứng tiêu cực trong cộng đồng những người yêu thích tiếng hát Như Quỳnh.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh, người tình sân khấu của Phi Nhung, cũng đau đầu sau khi giọng ca Bông điên điển ra đi. Họ muốn Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là cặp đôi duy nhất trên sân khấu. Mạnh Quỳnh biểu diễn chung với nữ nghệ sĩ khác, họ tỏ ra không hài lòng, thậm chí có những bình luận thái quá.

Trở lại với Lisa, tại sao cô ấy vẫn không thay đổi quyết định, trước phản ứng tiêu cực của một bộ phận dư luận?

Hiện tại, “em gái quốc tế” đã sang Pháp, chuẩn bị cho 5 buổi diễn của mình. Có lẽ, cả Lisa hay Jennie đều không muốn giậm chân tại chỗ. Họ có nhu cầu thay đổi, dù sự thay đổi ấy chưa chắc tích cực (như quyết định đóng phim của Jennie, khiến cô nhận về bao gạch đá). Bởi vì họ còn trẻ, còn muốn khám phá chính bản thân mình. Ngay cả khi họ đứng yên bảo vệ hình tượng đã xây dựng, cũng không chắc fan đã không phàn nàn.

May mắn, Lisa đã phá “tóc mái 10 tỷ won” để lộ trán và đường nét trên khuôn mặt. Nếu cứ trung thành “tóc mái 10 tỷ won” sẽ đến một ngày cô ấy bị fan kêu: Người đâu mà nhàm chán, đến tóc mái cũng chẳng dám vén lên! Không có gì là mãi mãi, kể cả sự cuồng nhiệt.