Phẫn nộ vụ 2 thiếu nữ đánh đập, lột áo nữ sinh 15 tuổi: 5 nam sinh đứng xem và quay clip

TPO - Theo cơ quan chức năng, trong khi 2 đối tượng nữ 16 tuổi và 13 tuổi đánh đập lột áo 2 nữ sinh N.T.H và P.A.C (đều SN 2009) thì có tới 5 nam sinh (sinh từ năm 2006 đến 2010) đứng xem; một người còn quay clip và phát tán lên 1 nhóm kín trên mạng xã hội...

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 9/4 trên mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh bị 2 bạn nữ đánh đập dã man. Mặc dù nạn nhân liên tục xin tha nhưng vẫn bị nhóm thanh thiếu niên lột áo, quay clip.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an huyện Quảng Trạch đã cử lực lượng nghiệp vụ phối hợp Công an các xã trên địa bàn huyện rà soát, xác minh. Ngay trong đêm, Công an huyện Quảng Trạch đã kịp thời làm rõ các đối tượng liên quan, tiến hành triệu tập làm việc theo quy định.

Các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn từ trước, thiếu nữ T.T.C.N (SN 2008, ở xã Quảng Hợp, đã bỏ học) hẹn 2 nữ sinh là N.T.H và P.A.C (đều SN 2009, ở xã Quảng Châu) đến bãi đất trống thuộc xã Quảng Tùng để giải quyết mâu thuẫn.

Cùng đi với T.T.C.N, có thêm 6 đối tượng khác, trong đó có 1 học sinh nữ là N.T.H.N (SN 2011, ở xã Quảng Phú); 5 đối tượng còn lại là nam sinh từ năm 2006 đến 2010.

Tại điểm hẹn, 2 đối tượng nữ là T.T.C.N và N.T.H.N đã lao vào đánh đập, nhục mạ, lột áo 2 nữ sinh N.T.H và P.A.C. Các đối tượng còn lại đứng xem, không can ngăn. Riêng đối tượng nam là L.T.Đ đã dùng điện thoại cá nhân quay lại sự việc và phát tán lên 1 nhóm kín trên mạng xã hội.

Hiện, Công an huyện Quảng Trạch đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp liên quan.