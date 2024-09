Phân khu Victoria: Giao điểm kết nối giữa nhịp sống sôi động và an nhiên

The Victoria, nơi dành cho ai đang muốn tìm kiếm không gian bình yên nhưng không tách biệt với nhịp sống sôi động. Nơi mà không gian sống được đo lường bằng tiêu chuẩn sang trọng nhưng vẫn giữ nguyên sự thoải mái. Đó cũng là nơi mà bất kỳ ai cũng tìm thấy sự đủ đầy trong từng căn hộ tiện nghi.

Tận hưởng không gian sống đẳng cấp, yên bình

Là một trong những phân khu cuối tại Vinhomes Smart City, The Victoria nằm ở vị trí tách biệt với các dự án khác ngay trong đại đô thị và khu dân cư cao tầng xung quanh. Sở hữu 3 tòa tháp với khoảng hơn 1800 căn hộ, mật độ dân cư nội tại của The Victoria được đánh giá ở ngưỡng thấp, đủ để cho cư dân cảm nhận cuộc sống thoáng đãng, bình yên.

Cũng nhờ mật độ xây dựng thấp cộng với vị trí không bị chắn tầm nhìn bởi các tòa chung cư đã hiện hữu, The Victoria được quy hoạch trở thành không gian sống nghỉ dưỡng tách biệt, bao phủ bởi hệ đa tầng tiện ích “all in one”. Nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chốn an cư bình yên đúng nghĩa với chất lượng đẳng cấp. Đó như sự hiển nhiên khi The Victoria vốn được định vị là sản phẩm nâng cấp nhất trong dòng sản phẩm Imperia Smart City do MIK Group phát triển.

Ngôn ngữ kiến trúc tại The Victoria mang tới sắc màu hoàn toàn mới: vừa đủ tinh tế để tạo nên sự thoải mái, vừa sáng tạo để mang tới cảm hứng sống dồi dào. Lấy ý tưởng từ thác nước nổi tiếng The Victoria Falls - 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới, xuyên suốt trong không gian thiết kế là nguồn cảm hứng vô tận.

The Vicoria thực sự xứng đáng là chốn nghỉ dưỡng đầy lý tưởng khi chẳng cần đi đâu xa, mọi tiện ích đẳng cấp bậc nhất được quy hoạch ngay dưới nội khu. Bước xuống sảnh, dạo vài bước, cư dân đã hòa vào trong công viên xanh bao quanh, từng con đường nội khu chạy uốn lượn men theo dãy hoa và cây. Chỉ vài bước chân là tới ngay khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao đa năng. Đặc biệt là bể bơi với thiết kế vô cùng ấn tượng, điểm nhấn là thác nước nhân tạo giữa bề mặt, mang đến cho cư dân trải nghiệm bơi xuyên qua làn nước đầy thú vị.

Ngay cả trong mỗi tòa nhà cũng được tích hợp tiện ích với tiêu chuẩn hiện đại bậc nhất như: thư viện, khu vui chơi, khu chăm sóc sức khỏe,…. Thiết kế nội thất và không gian của mỗi căn hộ đủ để cư dân cảm nhận sự sang trọng, đẳng cấp và tiện nghi. Không chỉ thiết kế mà nội thất từ hệ thống cửa sổ, cửa chính đến nhà bếp hay nhà tắm, hệ thống điều hòa âm trần đều được đo lường và lựa chọn theo chuẩn mực cao cấp.

Nơi chỉ vài bước hòa vào nhịp sôi động

Dù nằm ở vị trí tách biệt với các tòa cư dân khác nhưng The Victoria lại kề cận trục đường huyết mạch lớn Lê Trọng Tấn và nằm ở điểm đầu giao thoa với mạng lưới giao thông trong đại đô thị.

Với vị trí nằm sát bãi đỗ xe lớn nội khu và là tòa hiếm hoi thiết kế 2 tầng hầm để xe, cư dân nơi đây hoàn toàn không phải lo lắng về bài toán di chuyển nếu muốn sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Thế nên, chỉ cần vài bước ra nội khu, cư dân đã có thể hòa nhịp ngay với không khí sôi động và sầm uất của đại đô thị hay không gian của phố phường Thủ đô.

Nhờ tuyến nối liên kết trong đại đô thị, các cư dân The Victoria dễ dàng di chuyển sang các phân khu khác như: The Sakura, The Tonkin,… để trải nghiệm thêm không gian sống đa sắc màu. Các cư dân nhí di chuyển thuận tiện và đặc biệt an toàn tới hệ thống trường học công lập Tây Mỗ, trường tư thục hay trường Vinschool trong nội khu đô thị.

Cư dân của The Victoria còn dễ dàng hòa nhịp ngay vào không gian sầm uất với chuỗi thương hiệu thời trang, giải trí, nhà hàng tại trung tâm thương mại lớn Vicom Mega Mall. Thậm chỉ, cư dân chỉ mất vài phút tới công viên trung tâm Central Park, nơi nổi tiếng của bữa tiệc BBQ bên bờ biển nhân tạo dưới hàng dừa xanh mát. Và cũng vài bước tới vườn Nhật, nơi có sắc màu lấp lánh của lồng đèn đỏ, trắng, xa xa là những mái chòi cong cong giữa bãi cỏ xanh mướt. Từ The Victoria tới bệnh viện quốc tế Vinmec cũng chỉ mất vài phút di chuyển.

Bên cạnh đó, nhờ tọa độ tiếp cận trực tiếp đường Lê Trọng Tấn, nằm ngay giao điểm tuyến đường sắt đô thị Metro trọng yếu, đặc biệt kế cận cầu đi bộ đến thẳng nhà ga Metro số 6, cư dân The Victoria hòa ngay vào dòng chảy sôi động của phố thị Hà Nội.

Với thiết kế vượt trội, The Victoria là nơi nhịp sống hòa quyện đến hoàn hảo. Nơi đáp ứng yêu cầu khắt khe về một chốn an cư tích hợp tiện ích vượt trội. Đó cũng là nơi sở hữu vị trí kết nối trung tâm mà ở đó vẫn có chỗ cho những trải nghiệm đa giác quan với nguồn cảm hứng từ thiên nhiên nguyên bản.

Tại The Victoria, bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống sôi động hiện đại. Và chỉ cần đi qua cánh cửa đó, bạn có thể chìm đắm trong sự an yên của những khu vườn xanh mát và dòng nước truyền cảm hứng.