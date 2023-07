Phản hồi vụ sản phụ phải cắt tử cung khi sinh rồi nhận tin con mất

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1984, trú tại chung cư Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) tố cáo sự việc: Ngày 28/7/2022, khi sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, chị Thuỷ được xét nghiệm máu, siêu âm, đo máy kiểm tra nhịp tim thai, kết quả đều bình thường.

Tối 29 và sáng 30/7/2022, chị Thuỷ được hộ sinh bệnh viện tiêm thuốc làm mềm tử cung, rồi gây tê màng cứng để đẻ thường. Nhưng khi chị bắt đầu chuyển dạ trong phòng sinh, kíp trực khá lúng túng, chưa có biện pháp xử lý khi sản phụ mãi chưa sinh được. Ngay sau đó, chị Thuỷ yêu cầu được mổ đẻ. Khoảng 2h30 phút ngày 30/7, gia đình chị được bác sĩ thông báo phải mổ cấp cứu cho chị Thuỷ. Đến 5h30 phút cùng ngày, bác sĩ ca đỡ đẻ mời chồng của chị lên, thông báo: Sản phụ Thuỷ đã phẫu thuật cắt tử cung và chuyển sang khoa Hồi sức. Cháu bé rất yếu, cũng được chuyển sang khoa Hồi sức. Sau đó, cháu bé mất, còn chị Thuỷ phải điều trị một thời gian mới xuất viện.

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có văn bản trả lời, cho biết: Khi vào viện, chẩn đoán chị Thuỷ mang thai 37 tuần 6 ngày, tiền sử lưu thai 2 lần. Ngày 7/9/2022, Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp Hội đồng chuyên môn và các cá nhân liên quan để xem xét sự việc trên. Căn cứ hồ sơ bệnh án và tường trình của kíp trực, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An kết luận quá trình tiếp nhận, khám và điều trị bệnh nhân Thuỷ đúng quy trình, xử lý kịp thời. Việc chỉ định cắt tử cung của sản phụ Thuỷ do băng huyết, đờ tử cung không phục hồi là đúng chuyên môn. Tuy vậy, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng xác nhận, kíp phẫu thuật đã không thông báo cho gia đình chị Thuỷ về chỉ định cắt tử cung sản phụ trong cuộc mổ là tồn tại, hạn chế, và lý giải sở dĩ như vậy là do tính chất tối cấp cứu của bệnh nhân. Bệnh viện đánh giá, trong sự việc trên, công tác tư vấn, giải thích bệnh nhân chưa đầy đủ và kịp thời, kể cả tình trạng mẹ và con.

Báo Tiền Phong cũng đã chuyển Đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thủy tới Sở Y tế tỉnh Nghệ An, nhưng đến nay đã quá hạn, Tòa soạn vẫn chưa nhận được hồi âm.

2. Đơn của ông Lê Huy Nghị, trú tại số nhà 186, khu phố 1, phường Đông Triều (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) đề nghị xem xét lại vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Nông Lâm sản, Thuỷ sản tỉnh Gia Lai, có liên quan đến bị cáo Lê Huy Toàn (em ông Nghị).

Ngày 22/6/2023, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Gia Lai (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai) có văn bản (số 577) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi có bản án hình sự sơ thẩm số 31 (ngày 28/2/2023) của TAND thành phố Pleiku (Gia Lai), bị cáo Lê Huy Toàn đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án và kêu oan. Hiện nay, TAND tỉnh Gia Lai đang thụ lý giải quyết vụ án theo trình tự thủ tục phúc thẩm.