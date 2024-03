Phá đường dây mua bán ma túy ở TPHCM, thu giữ 8 bánh heroin

TPO - Cơ quan công an vừa bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5kg ketamin và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 26/3, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã biểu dương, khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân do có thành tích xuất sắc trong khám phá chuyên án ma túy.

Thượng tá Phạm Thanh Việt, Phó trưởng Công an quận Bình Tân cho biết, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thương cùng đồng bọn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn và các quận, huyện khác.

Ngay sau đó, Công an quận Bình Tân tiến hành xác lập chuyên án để tiến hành truy xét, đấu tranh làm rõ, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin về đối tượng và phân công lực lượng trinh sát mật phục, theo dõi.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, Công an quận Bình Tân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng bắt giữ Thương và 13 đối tượng liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 8 bánh heroin, 1,5kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận Bình Tân và mong cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn để góp phần đảm bảo an ninh, trật tự vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ các đối tượng có liên quan.