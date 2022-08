Phá băng nhóm gây ra loạt vụ cướp ở TPHCM và các tỉnh miền Tây

TPO - Ngày 22/8, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với Công an TPHCM, Cần Thơ và Công an tỉnh Sóc Trăng…triệt phá thành công băng nhóm chuyên cướp giật tài sản ở TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Quốc Bảo Tâm (hay gọi “Tý Đô”, 25 tuổi), Lê Thái Bảo (27 tuổi, ngụ quận 12), Vũ Hoàng Nguyên (27 tuổi), Lê Ngọc Tấn (23 tuổi) cùng ngụ quận Gò Vấp và Phan Thị Tuyết Nhi (người yêu của Tâm, 22 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Công an xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản. Cụ thể, địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 18 vụ, TP Cần Thơ 7 vụ, TPHCM 1 vụ với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, Công an các địa phương đã tập trung lực lượng điều tra, truy xét. Cục C02 Bộ Công an đã phân công Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) và Công an một số địa phương tổ chức đấu tranh. Đến ngày 7/8, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sóc Trăng, TP Cần Thơ bắt giữ các đối tượng trên. Cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng (dạng Rulô) cùng 4 viên đạn, 2 vỏ đạn (chưa trưng cầu giám định); 4 sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 4 lượng; 2 xe máy hiệu Exciter và Future; 3 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài, Tâm đã bàn bạc với Bảo, Tấn, Nguyên, Tuyết Nhi cướp giật tài sản của người đi đường. Để hoạt động trót lọt, nhóm này đã phân chia vai trò từng thành viên. Cụ thể, Tâm điều khiển xe máy cùng một đối tượng trực tiếp giật tài sản. Đối tượng còn lại chở Nhi làm nhiệm vụ hỗ trợ, cản đường khi bị truy đuổi và quản lý tài sản sau khi chiếm đoạt được. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng xe máy mang biển số giả, thường chọn địa bàn là các tuyến đường có mật độ giao thông thưa, vào buổi sáng sớm, buổi trưa hoặc tối để gây án. Trước khi gây án, tại các địa phương xa địa bàn TPHCM, Tâm và đồng bọn sẽ gửi xe máy lên xe khách từ bến xe miền Tây (TPHCM) xuống bến xe tại các địa phương. Sau đó, băng nhóm này sẽ đi xe khách từ TPHCM xuống nhận và tổ chức cướp giật tài sản. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản. [CLIP]: Hai vụ cướp giật vàng nhanh như chớp ở Bình Dương Hữu Huy