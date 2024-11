PGBank khai trương chi nhánh mới tại Nghệ An

Nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới của PGBank, ngày 11/11, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức lễ khai trương Chi nhánh Nghệ An tại địa chỉ Nhà liền kề lô LK2-01+02 Đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An. Sự kiện khai trương cũng đánh dấu một bước phát triển lớn trong chiến lược kinh doanh của Ngân hàng tại tỉnh Nghệ An.

Tại lễ khai trương, ông Đoàn Mạnh Hà,Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An đánh giá cao những nỗ lực của PGBank trong việc đầu tư phát triển để đến gần hơn với khách hàng. Ông Dương Đình Hưng, Giám đốc PGBank Chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Với không gian Chi nhánh mới sang trọng, hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, PGBank Nghệ An đặt mục tiêu trở thành top 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại tỉnh trong 5 năm tới, với tổng tài sản đạt 3.000 tỷ đồng, hướng đến cung cấp giải pháp toàn diện và đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ trên từng khách hàng”. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hương – Quyền Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: “PGBank đặt mục tiêu trở thành một ngân hàng chuẩn mực quốc tế, có chất lượng dịch vụ vượt trội, mang đến các giải pháp tài chính đa dạng và phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng tới nâng cao trải nghiệm dịch vụ mà còn nỗ lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, và sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An nói riêng, và Việt Nam nói chung.” P.V