PGBank đột phá tăng năng lực cạnh tranh mạnh mẽ

Đi qua 6 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đã có những nhận diện đột phá về mặt hình ảnh thương hiệu cũng như một kết quả kinh doanh cải thiện đáng kể cùng những chuẩn bị nguồn lực tốt để tăng tốc, tổng tài sản ngân hàng tăng lên đáng kể đạt gần 60.000 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2024, tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) cải thiện đáng kể, hoàn thành tương ứng gần 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Theo đó, PGBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 15,8% so với quý 1/2024 đạt 437 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản PGBank ghi nhận 59.715 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2023; dư nợ tín dụng PGBank đạt 36.703 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2023, đạt 97,8% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Huy động vốn thị trường 1 là 37.392 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 14,33%. Lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ đồng, hoàn thành 48% mục tiêu lợi nhuận năm 2024. Thu phí bảo lãnh đạt 29 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Tổng nợ phải trả của PGBank tăng hơn 4.000 tỷ đồng lên 54.675 tỷ đồng, chiếm phần lớn là 37.392 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng và 15.857 tỷ đồng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác.

Những chỉ số kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm của PGBank là kết quả của loạt giải pháp đột phá nhằm tăng năng lực cạnh tranh từ Ban lãnh đạo Ngân hàng: Hoàn thiện thể chế, quy trình; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển cơ sở hạ tầng.

6 tháng đầu năm, PGBank tập trung hoàn thiện thể chế, quy trình, quy chế để xây dựng nền tảng vững chắc, song song, triển khai các biện pháp quản trị rủi ro, đặc biệt là mô hình rủi ro và xếp hạng nội bộ được áp dụng trong quá trình ra quyết định kinh doanh góp phần rút ngắn quy trình tín dụng và kiểm soát rủi ro tốt hơn, đồng thời nguồn vốn được quản lý, phân bổ một cách hiệu quả, đảm bảo thanh khoản trong hoạt động, tuân thủ các giới hạn, chỉ số an toàn hoạt động theo yêu cầu của NHNN.

Ban lãnh đạo PGBank cũng xác định yếu tố quan trọng để PGBank đi nhanh và đi xa là con người. Trong 6 tháng đầu năm, PGBank đã đầu tư tuyển mới 174 nhân sự, cả nhân sự quản lý và nhân viên, góp phần bổ sung nguồn lực cho cả hội sở và chi nhánh. Đồng thời, tăng cường hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực với hình thức đa dạng từ trực tiếp đến trực tuyến, nội dung đào tạo phong phú, không chỉ tập trung chuyên môn, còn chú trọng xây dựng đạo đức người PGBank.

PGBank tiếp tục đầu tư tăng cường năng lực công nghệ thông tin hiện có bằng việc bắt tay vào triển khai các ứng dụng cốt lõi như nâng cấp hệ thống Ngân hàng lõi nhằm phát triển các dịch vụ, sản phẩm Ngân hàng hướng tới khách hàng với những chính sách linh hoạt và quản lý nghiệp vụ nòng cốt trong ngân hàng một cách tự động và hiệu quả; triển khai hệ thống giao dịch đa kênh hợp nhất (Omni Channel) nhằm tăng cường trải nghiệm khách hàng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ của PGBank tới khách hàng nhanh nhất.

Bên cạnh đó, PGBank còn chú trọng xây dựng cơ sở vật chất cho chi nhánh, phòng giao dịch. Năm 2024 chứng kiến sự thay đổi hoàn toàn diện mạo của PGBank theo nhận diện thương hiệu mới. Hàng loạt trụ sở Chi nhánh, Phòng giao dịch được chuyển đến những địa điểm mới rộng rãi, khang trang. Cơ sở vật chất hiện đại, chuyên nghiệp. Sự thay đổi này thể hiện mong muốn cải thiện chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao trải nghiệm, gia tăng sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng với PGBank.