Pfizer Việt Nam vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Công ty TNHH Pfizer Việt Nam đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam năm 2021.

Đây là lần đầu tiên Pfizer Việt Nam được nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, là sự công nhận cho những đóng góp nổi bật của Pfizer trong việc hỗ trợ cung ứng kịp thời vắc-xin ngừa COVID-19. Cùng với sự kiện này, ông John Paul Pullicino – Nguyên Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam, cũng vinh dự được trao tặng Huy chương Hữu nghị về sự lãnh đạo xuất sắc trong thời gian đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19 năm 2021.

Năm 2021 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, cũng là cột mốc đáng nhớ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Để hỗ trợ hệ thống y tế Việt Nam, Pfizer đã phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam hoàn thành nhanh chóng việc cung cấp khoảng 110 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 (BNT162b2) đến người dân sớm nhất có thể bao gồm khoảng 51 triệu liều theo thỏa thuận với Bộ Y Tế và 60 triệu liều từ các chương trình viện trợ.

Đồng thời, Pfizer cũng đã nỗ lực đồng hành cùng các sở ban ngành trong việc thực hiện các chương trình giáo dục về y tế và khoa học đến các đối tác liên quan nhằm đảm bảo Việt Nam nhận được đáp ứng đầy đủ về những yêu cầu vận chuyển và bảo quản vắc-xin đúng quy trình.

Pfizer hiểu rằng, việc chiến thắng đại dịch COVID-19 đòi hỏi sức mạnh của tri thức khoa học và sự chung sức chưa từng có của các chính phủ, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đó là lý do để Pfizer bắt đầu hợp tác với BioNTech để cùng phát triển vắc-xin COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA (viết tắt của “messenger RNA”) của BioNTech, đồng thời đầu tư vào khả năng sản xuất mức độ toàn cầu nhằm cung cấp vắc-xin với quy mô lớn. Mục tiêu là có thể mang đến một loại vắc-xin tiềm năng đến với thế giới và Việt Nam nhanh hơn, nhưng vẫn đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt về mặt khoa học và cam kết về chất lượng và an toàn của Pfizer.

Pfizer đã cam kết và tiếp tục thực hiện đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và hợp lý nguồn vắc-xin COVID-19 đối với người dân tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Cụ thể, Pfizer đã phân phối vắc-xin COVID-19 đến Việt Nam với mức giá “phi lợi nhuận”. Đứng trước mối đe dọa của đại dịch toàn cầu, với sứ mệnh mang đến “những đột phá để thay đổi cuộc sống bệnh nhân”, Pfizer kỳ vọng vắc-xin có thể thay đổi được cuộc sống của người dân Việt Nam. Tính đến hiện nay, đã có hơn 3,8 tỷ liều vắc-xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech được phân phối đến 180 quốc gia trên khắp thế giới.

Việc nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn quan trọng chứng minh cho việc cung cấp giải pháp chăm sóc và hỗ trợ tuyệt vời cho người dân và cộng đồng trong đại dịch năm 2021. Pfizer sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ để ngăn chặn COVID-19 và các bệnh không truyền nhiễm khác.

Ông Darrell Oh, Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam, chia sẻ: "Đây là niềm tự hào của tập thể Pfizer khi những nỗ lực của chúng tôi được Chính phủ Việt Nam ghi nhận. Điều này mang ý nghĩa quan trọng đối với Pfizer Việt Nam trong việc hiện thực hóa các cam kết để đồng hành cùng Chính phủ chống lại đại dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. Thông qua chính sách toàn cầu của Pfizer, chúng tôi cùng với COVAX - một dự án quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng, sẽ tiếp tục hành động để hướng đến các mục tiêu về tiếp cận công bằng, củng cố sức mạnh hệ thống y tế nhằm giảm tải gánh nặng cho nhân viên y tế tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam”.

Trong tương lai, Pfizer sẽ tiếp tục phát triển các đột phá về khoa học, giám sát chặt chẽ các biến thể mới để chống lại đại dịch triệt để và đồng thời nỗ lực tăng cường khả năng tiếp cận vắc-xin hơn nữa cho mọi người. Pfizer cũng không ngừng mở rộng, nâng cao năng lực và quy trình sản xuất để hoàn thành kế hoạch cung cấp 4 tỷ liều vắc-xin cho người dân trên toàn thế giới vào năm 2022.