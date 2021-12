Pfizer Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

TP - Công ty TNHH Pfizer Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 7 trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và vị trí thứ 2 trong nhóm các công ty thuộc ngành Dược phẩm/Chăm sóc sức khỏe.

“Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là một trong những bảng xếp hạng uy tính, đo lường chuyên sâu về mức độ hấp dẫn thương hiệu của nhà tuyển dụng, do Mạng lưới cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và công ty nghiên cứu thị trường Intage khởi xướng từ năm 2013.

Đây là năm thứ hai Pfizer tham gia khảo sát và được tăng thứ hạng vượt bậc - hạng 7 so với năm đầu tiên tham dự (năm 2020, hạng 52). Để được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, Pfizer Việt Nam phải trải qua quy trình đánh giá độc lập, do những người lao động có kinh nghiệm bình chọn(1) thông qua các yếu tố: lương thưởng và phúc lợi; cơ hội phát triển; văn hóa công ty và môi trường làm việc; chính sách chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân viên.

“Những bước đột phá thay đổi cuộc sống bệnh nhân” là mục đích chính và là ưu tiên hàng đầu tại Pfizer Việt Nam. Pfizer xây dựng bốn giá trị cốt lõi làm nền tảng cho văn hóa công ty bao gồm: Dũng cảm (Courage), Xuất sắc (Excellence), Công bằng (Equity) và Hạnh phúc (Joy). Theo đuổi những mục tiêu và giá trị trên, Pfizer Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy mỗi nhân viên đạt được những thành quả nhất định bằng việc giải phóng sức mạnh mỗi người và điều đó cũng là nền tảng tạo nên sự hấp dẫn cho giá trị thương hiệu của nhà tuyển dụng Pfizer với các ứng viên tiềm năng. Những lợi ích có được khi làm việc tại Pfizer có thể được chia thành ba khía cạnh: tính Hữu dụng - mang lại cho nhân viên những gì họ cần; tính Tập thể - những gì chúng tôi đại diện cho một nhà tuyển dụng; và tính Cá nhân - những gì một nhân viên mong muốn. Kết quả rõ ràng nhất chính là những đóng góp to lớn của Pfizer trong việc phát triển và sản xuất các giải pháp trị liệu trong việc cứu sống bệnh nhân nói chung và các giải pháp y tế cho đại dịch – như vắc xin COVID-19 Pfizer-BioNTech nói riêng.

Năm 2021 là khoảng thời gian nhiều thử thách đối với tất cả các doanh nghiệp và người lao động trên toàn cầu do những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Để đáp ứng với những thay đổi của thị trường, Pfizer Việt Nam đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược nhân sự bao gồm việc chuyển đổi kết nối sang nền tảng kỹ thuật số đến các chính sách bảo vệ sức khỏe nhân viên trong quá trình làm việc từ rất sớm(2). Pfizer là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nhanh chóng, quyết liệt trong việc cho phép nhân viên làm việc tại nhà khi dịch vừa bùng phát. Bên cạnh đó, nhằm tránh gây áp lực và giúp nhân viên tập trung tối đa vào các công việc ưu tiên, công ty đã áp dụng các giải pháp nhằm giúp giảm số lượng cuộc họp và email không cần thiết ngay cả khi trước dịch COVID-19.

Một nơi làm việc tuyệt vời có nghĩa là một môi trường làm việc tốt, trong khi vẫn có thể tận dụng được các nguồn lực và khả năng theo quy mô lớn của công ty. Pfizer Việt Nam không ngừng chào đón những tài năng cùng chung chí hướng, và thúc đẩy các nhân viên chủ động để thăng tiến nghề nghiệp cho cá nhân và tập thể.

Ông Pullicino John Paul, Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam chia sẻ “Sự thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” phản ánh sự trọng tâm của văn hóa hướng tới mục đích chung và tính linh hoạt của chiến lược nhân sự của chúng tôi trong thời kỳ đại dịch. Chúng tôi đang nỗ lực để ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của nhân viên, khuyến khích sự mới mẻ và trao quyền. Trong giai đoạn gần đây khi hướng tới “bình thường mới”, Pfizer vẫn tiếp tục nỗ lực triển khai những chiến lược nhân sự sáng tạo, điển hình chương trình “Log in for Your Day”, cho phép nhân viên chủ động quyết định làm việc tại văn phòng hoặc làm việc từ xa.Chúng tôi mong muốn có thể giải phóng sức mạnh cho nhân viên Pfizer, tạo ra một nền văn hóa và môi trường tích cực và trao quyền để hỗ trợ mỗi nhân viên trên hành trình sự nghiệp của họ."