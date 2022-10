Petrovietnam tiếp tục khẳng định vị trí doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức Lễ công bố và vinh danh Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục giữ vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng năm thứ 4 liên tiếp.

Trải qua 6 năm công bố nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có khả năng tạo lợi nhuận cao và bền vững, Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) đã và đang thể hiện vai trò quan trọng trong việc ghi nhận một cách xứng đáng đóng góp của những doanh nghiệp hàng đầu – rường cột phát triển của đất nước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro và biến động khó lường, doanh nghiệp đứng trước bài toán giá cả và chi phí khi áp lực lạm phát ngày một gia tăng, ý nghĩa của việc tìm kiếm các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất càng được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và công chúng mong chờ hơn bao giờ hết. Từ đó, Bảng xếp hạng PROFIT500 góp phần giới thiệu và nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Năm 2022 là năm thứ 4 liên tiếp Petrovietnam giữ vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng PROFIT500. Cùng với Petrovietnam nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, ngành Dầu khí đã giữ vị trí cao trong Bảng xếp hạng năm nay. Cụ thể, PV GAS (xếp thứ 16), BSR (22), PVFCCo (44); Vietsovpetro (53); PV Power (71); PVCFC (75); PVI (117); PVTrans (126); PVOIL (144); PTSC (151); PVI (161); PETROSETCO (253); PV GAS D (301); PTSC M&C (358); PSD (406); PVI Re (418); Nhật Việt Trans (479). Những kết quả này một lần nữa khẳng định hiệu quả hoạt động của Petrovietnam trong những năm qua, với tình hình tài chính lành mạnh cùng năng lực quản trị biến động linh hoạt, được đánh giá và công nhận khách quan bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Theo các số liệu được công bố, có thể thấy rằng, cộng đồng doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp PROFIT500 nói riêng đã và đang thể hiện bản lĩnh vững vàng trên con đường phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trái ngược với những lo ngại về sự chậm lại của kinh tế thế giới, số liệu thống kê mới nhất cho thấy kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trước đại dịch. Sự phục hồi này đạt được chủ yếu nhờ tăng trưởng vững chắc của xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo sang các thị trường xuất khẩu truyền thống.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, do công tác quản trị biến động được thực hiện hiệu quả, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, về đích trước 4 chỉ tiêu quan trọng về tài chính, đặc biệt là nộp NSNN, đóng góp lớn cho nền kinh tế; đồng thời tích cực góp phần cung ứng năng lượng, xăng dầu trong bối cảnh căng thẳng thị trường; khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước.

Những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022 đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Petrovietnam qua từng năm, như năm 2020, 2021 đã được Brand Finance (công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới) định giá tăng hơn gấp đôi so với năm 2019; đến năm 2022, giá trị thương hiệu Petrovietnam đã đạt 1,3 tỷ USD tăng gần gấp rưỡi năm 2021, duy trì vị trí trong 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh Thương hiệu Petrovietnam đạt 70,8 và duy trì xếp hạng sức mạnh thương hiệu ở mức AA.

Gần đây nhất, Petrovietnam cũng nằm trong Top 20 của danh sách V1000 - Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021 do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính công bố. Những kết quả, thành công mà Petrovietnam đã đạt được trong thời gian qua đã lần nữa khẳng định sức mạnh thương hiệu Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của đất nước, góp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.