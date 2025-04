Petrovietnam hiện thực hóa các điểm mới của Luật Dầu khí năm 2022

Việc ký kết Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô 15-2 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là hợp đồng dầu khí đầu tiên hiện thực hóa các điểm mới của Luật Dầu khí năm 2022, khẳng định sự đúng đắn của chính sách khuyến khích đầu tư trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước; không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình pháp lý về hoạt động dầu khí, mà còn thể hiện nỗ lực lớn của các bên trong việc thể chế hóa, hiện thực hóa, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ và khả thi trong tổ chức triển khai các hợp đồng dầu khí mới theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở quy định tại Điều 40 Luật Dầu khí năm 2022, tháng 9/2023, tổ hợp nhà thầu JVPC và PVEP đã trình đề xuất ký hợp đồng dầu khí mới tại Lô 15-2. Hợp đồng có thời hạn 25 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 07/4/2025. Kể từ khi Chính phủ Việt Nam phê duyệt chỉ định tổ hợp nhà thầu ký hợp đồng dầu khí mới tại Lô 15-2 (ngày 25/12/2024) đến ngày 31/3/2025 là ngày nhà thầu nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ mất 96 ngày.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, đây là khoảng thời gian kỷ lục, có được nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan; cùng sự quyết tâm của tổ hợp nhà thầu, sự hỗ trợ tích cực của Petrovietnam. Đồng thời, việc ký kết sẽ tạo thuận lợi để hoạt động khai thác tại mỏ Rạng Đông và Phương Đông được duy trì ổn định, cùng với việc triển khai các hoạt động thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng tại diện tích hợp đồng.

Sự kiện lễ ký kết PSC Lô 15-2 cũng là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, minh bạch giữa các bên dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công Thương. Hợp đồng đảm bảo sự ổn định và tiếp nối liên tục các hoạt động dầu khí tại Lô 15-2, góp phần tối đa hóa nguồn thu cho ngân sách, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo cho biết, hơn 30 năm qua, PVEP cùng JVPC, tổ hợp nhà thầu đã cùng triển khai Dự án Lô 15-2, một dự án chiến lược có đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. Việc PVEP và JVPC tiếp tục được chọn là tổ hợp nhà thầu ký kết PSC mới cho Lô 15-2 đã khẳng định niềm tin tưởng và ghi nhận của Chính phủ Việt Nam đối với những thành quả từ sự hợp tác tại Dự án Lô 15-2.

Với vai trò là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực dầu khí của Petrovietnam, PVEP luôn cam kết theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo không chỉ tăng trưởng sản lượng mà còn hướng đến việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực khai thác và bảo vệ môi trường. Lãnh đạo PVEP tin tưởng rằng, sự hợp tác này sẽ mang lại những chuyển biến tích cực, không chỉ về khía cạnh khai thác dầu khí mà còn trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hiệu quả thu hồi dầu và đặc biệt là công nghệ giảm thiểu carbon.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cam kết, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ và khuyến khích hoạt động dầu khí. Các công ty tham gia sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết và hoàn thành các công việc liên quan, nhằm duy trì và phát triển hoạt động khai thác dầu khí trong 25 năm tới.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Petrovietnam và tổ hợp các nhà thầu cùng các đối tác về dấu mốc rất quan trọng này. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, việc có sự đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong ngành Dầu khí, ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng, tạo dấu ấn đậm nét, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, giúp Petrovietnam chuyển dịch theo mô hình Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định việc ký kết hợp đồng Lô 15-2 là bước tiến quan trọng sau khi Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực, tổ hợp nhà thầu triển khai quyết liệt, hiệu quả, tối đa tận thu tài nguyên, gia tăng hệ số thu hồi dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam, tổ hợp nhà thầu và các đối tác sẽ đóng góp tích cực cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Nhật Bản. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Petrovietnam, tổ hợp nhà thầu và các bên tham gia hợp đồng Lô 15-2 sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm khuyến khích đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tinh thần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các bên tham gia. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương, các Bộ, ngành đã hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ đạo quyết liệt để các bên tham gia dự án đàm phán, ký kết thành công hợp đồng Lô 15-2.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Petrovietnam cam kết sẽ phối hợp cùng tổ hợp nhà thầu, các bên liên quan đảm bảo vận hành dự án an toàn, hiệu quả, áp dụng công nghệ mới trong khai thác tận thu, nâng cao hệ số thu hồi dầu, triển khai đầu tư nhằm duy trì và gia tăng sản lượng, đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần tăng thu ngân sách, đặc biệt đóng góp vào tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lô 15-2 có diện tích khoảng 415,9 km², nằm ngoài khơi khu vực Đông Nam Bộ, thuộc phần trung tâm và phía Đông Bắc của bể trầm tích Cửu Long, gồm 2 mỏ dầu khí lớn là Rạng Đông và Phương Đông, có độ sâu trung bình 57-60 m nước. Đây là phần diện tích còn lại của hợp đồng dầu khí trước đó, sau khi các bên đã hoàn tất nghĩa vụ hoàn trả theo quy định vào cuối giai đoạn thăm dò, cũng là khu vực được tiếp tục phát triển trong Hợp đồng PSC mới.

Dự án được Japan Vietnam Petroleum Company Limited (JVPC) điều hành liên tục từ năm 1992. JVPC là công ty con 100% vốn của ENEOS Xplora - đơn vị thăm dò và khai thác dầu khí trực thuộc Tập đoàn ENEOS Holdings (Nhật Bản). Đến nay, JVPC và PVEP tiếp tục hợp tác triển khai dự án trong khuôn khổ Hợp đồng PSC mới, trong đó JVPC nắm giữ 45% quyền lợi tham gia và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Người điều hành.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được thành lập vào năm 1975 với sứ mệnh góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và là "trụ đỡ" kinh tế trong xây dựng và phát triển đất nước. Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Petrovietnam đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện cả về quy mô cũng như chiều sâu, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh chủ quyền quốc gia trên biển và tích cực tham gia an sinh xã hội.

ENEOS Xplora là công ty con của ENEOS Holdings - tập đoàn năng lượng đa ngành lớn nhất Nhật Bản, nắm 50% thị phần xăng dầu tại đất nước này, với hoạt động trải rộng khắp toàn cầu. Đặc biệt, ENEOS Xplora là một trong những đơn vị tiên phong triển khai công nghệ chôn lấp carbon (CCS/CCUS) với các dự án tại Mỹ (Petra Nova), Malaysia và Việt Nam (CDM Rạng Đông - dự án đầu tiên tại Việt Nam thuộc Cơ chế phát triển sạch - Clean Development Mechanism - theo Nghị định thư Kyoto của Liên Hợp Quốc). Đơn vị này hiện đang phối hợp với Petrovietnam nghiên cứu các dự án CCS/CCUS tiềm năng khác tại Việt Nam.

PVEP là doanh nghiệp 100% vốn của Petrovietnam, có kinh nghiệm triển khai 29 dự án/hợp đồng trong nước và 5 dự án nước ngoài, giữ vai trò chủ chốt trong chiến lược phát triển lĩnh vực E&P của Petrovietnam.