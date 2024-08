Orioled Hub vững bước vươn xa, góp phần phát triển bền vững ngành dược Việt

Trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa và nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc cung cấp các loại thuốc chất lượng cao và an toàn với giá thành hợp lý là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp dược tại Việt Nam. Orioled Hub với mạng lưới thành viên rộng lớn và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm, đã khẳng định vị thế đáng tin cậy như một cầu nối vững chắc cho sự phát triển của ngành dược nước nhà trên thị trường quốc tế.

Orioled Hub, tiền thân là Orioled International, được thành lập năm 2009 tại Singapore. Năm 2015, Orioled Hub chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và được bảo hộ thương hiệu bởi Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược phẩm và Đầu Tư TV (TV TPI), với sứ mệnh mang đến thị trường Việt Nam các sản phẩm thuốc Generic được sản xuất và tin dùng tại châu Âu. Thuốc Generic không chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn về dược tính, chất lượng và an toàn, mà còn có khả năng hoạt động tương đương với thuốc biệt dược gốc, nhưng với giá thành phải chăng hơn nhiều.

Với bề dày kinh nghiệm, Orioled Hub đã và đang là đối tác hàng đầu của các nhà cung cấp dược phẩm lớn trên thế giới như Mapbiopharma, Inbiotech, SMB Belgium, Laboratórios Atral, Grunenthal, ABC Farmaceutici, Chemo Spain,... Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược với TV TPI, phần lớn các dược phẩm từ các đối tác uy tín nêu trên đã được đưa vào danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thuốc chất lượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng. Tính đến nay, đã có hơn 100 sản phẩm được đăng ký và dự kiến được cấp phép lưu hành vào năm 2027.

Không dừng lại ở việc cung cấp thuốc Generic chất lượng, năm 2022, Viện Công nghệ dược phẩm Orioled Hub (OHI) được thành lập nhằm mở rộng chuỗi cung ứng dược phẩm của Orioled Hub tại thị trường Việt Nam. OHI định vị là đơn vị tiên phong và duy nhất hiện nay tại Việt Nam có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhà máy muốn nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP (European Union Good Manufacturing Practice) - tiêu chuẩn đảm bảo các sản phẩm dược phẩm được sản xuất và kiểm soát nhất quán theo các tiêu chí chất lượng cao của Liên minh châu Âu. Với thành tích thực hiện bốn kỳ tư vấn và tái đánh giá thành công liên tiếp cho ba cụm nhà máy của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm đạt chuẩn EU-GMP; trong năm 2024, OHI tiếp tục tư vấn thành công dây chuyền sản xuất đạt chuẩn EU-GMP cho hai tập đoàn dược phẩm lớn nhất Việt Nam và Indonesia.

Năm 2023, Orioled Hub khởi động dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm Reiwa (Reiwapharm) theo tiêu chuẩn EU-GMP, với vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động năm 2026, Reiwapharm đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà máy tiên phong về chất lượng và công nghệ hiện đại tại Việt Nam, mở ra tầm nhìn và vị thế mới trong việc đưa sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng cao vươn tầm thế giới.

Gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp, Orioled Hub luôn kiên định với các giá trị cốt lõi sâu sắc, xây dựng doanh nghiệp hướng đến sự phát triển toàn diện cho đội ngũ nhân sự và đóng góp vào các giá trị cộng đồng.

Với những giá trị văn hóa tuyệt vời được kế thừa và duy trì, vừa qua, TV TPI - Thương hiệu bảo hộ hoạt động Orioled Hub tại Việt Nam - vinh dự trở thành “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” tại giải thưởng thường niên HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards (HRAA). Giải thưởng chính là lời hồi đáp cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và là sự công nhận cho quá trình xây dựng chính sách phúc lợi và mức độ hài lòng của nhân viên, nhằm hướng đến môi trường làm việc tích cực, đa dạng và bền vững.

Lấy những thành tựu đã đạt được làm động lực và kiên định với các giá trị cốt lõi, xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh làm nền tảng cho những bước tiến mới, Orioled Hub đã sẵn sàng chinh phục tầm nhìn mới, vươn xa và đầy thách thức để “Trở thành TOP 1000 doanh nghiệp Forbes Đông Nam Á vào năm 2035”.