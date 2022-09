Ông Tề Trí Dũng hầu tòa vụ tham ô 70.000 USD

TPO - Ông Tề Trí Dũng bị cáo buộc đã tham ô 70.000 USD, khi chủ tọa phiên tòa xử ông Dũng đang thông báo quy định báo chí quay phim, ghi hình, bị cáo Tề Trí Dũng ra dấu cho chủ tọa có người đang đưa ống kính về phía mình, chủ tọa ra dấu cho bị cáo im lặng.

Sáng 16/9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc Cty phát triển Tân Thuận – IPC) về tội “Tham ô tài sản”.

Đây là vụ án thứ 2 mà ông Dũng ra tòa. Trước đó, ông Dũng đã bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 19 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội “Tham ô tài sản”, trong vụ IPC, SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Nguyễn Kim. Ngoài ra, ông Dũng và 6 bị can khác cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố trong vụ bán rẻ 149 nền đất tại dự án khu tái định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh), gây thiệt hại 127 tỷ đồng.

Tại phần làm thủ tục sáng nay, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa hình sự TAND TPHCM) cho biết, phiên tòa này HĐXX không cấm báo chí ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, ngoài ghi hình, ghi âm HĐXX thì việc quay phim, ghi âm những người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý của chính những người này.

Khi chủ tọa đang phát biểu như trên, bị cáo Tề Trí Dũng (đang đứng ở bục bị cáo) đã 2 lần ra dấu cho HĐXX rằng phía ngoài phòng xử án có người đang hướng ống kính máy quay vào phiên tòa (quan sát của phóng viên Tiền Phong, đó là 1 phóng viên 1 tờ báo có đăng ký tác nghiệp với HĐXX).

Chủ tọa ra dấu cho bị cáo Tề Trí Dũng im lặng, rồi tiếp tục cho biết, báo chí tại phiên tòa này chỉ được quay phim, chụp hình 5-10 phút trước khi HĐXX làm việc.

Theo cáo trạng, Cty TNHH Sepzone Linh Trung là Cty TNHH hai thành viên trở lên, liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc, vốn điều lệ là 17 triệu USD, trong đó đại diện phía Việt Nam là Cty IPC góp 50%, tương đương 8,5 triệu USD.

Ông Tề Trí Dũng, Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung là 3 cán bộ của IPC được cử đại diện vốn IPC tại liên doanh và là thành viên HĐTV Sepzone Linh Trung, trong đó bị can Dũng là thành viên HĐTV không chuyên trách, còn Minh và Trung là thành viên chuyên trách.

Là người đại diện vốn không chuyên trách của IPC tại Sepzone Linh Trung, ông Tề Trí Dũng đã đề nghị các thành viên HĐTV Sepzone lập Bảng “Phân phối lợi nhuận năm 2016 và 2017" không có tên ông Dũng nhận tiền mà để tên Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung nhận dưới hình thức chi thưởng thêm để che giấu số tiền Tề Trí Dũng được thưởng. Việc này là để các cá nhân đứng tên làm thủ tục ký nhận, giao lại cho Tề Trí Dũng chiếm hưởng với tổng số tiền tương đương 60.000 USD.

Ngoài ra, ông Tề Trí Dũng còn chiếm đoạt các khoản tiền thù lao họp HĐTV 10.000 USD.

Ông Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung, theo cáo trạng là không có căn cứ xác định 2 ông này có ý thức chiếm đoạt tiền hoặc biết được động cơ, mục đích chiếm đoạt của Tề Trí Dũng tại thời điểm ký nhận tiền thay cho Tề Trí Dũng. Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung không bàn bạc, thỏa thuận với Tề Trí Dũng về việc hợp thức chứng từ để chiếm đoạt tiền, không cùng động cơ, mục đích chiếm đoạt với Tề Trí Dũng.

Ông Minh và ông Trung đã nộp cho Cơ quan điều tra số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Bà Đào Minh Hà là vợ của ông Tề Trí Dũng đã nộp 230 triệu đồng.