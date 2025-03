Ông Lê Bá Thọ làm Chủ tịch HĐQT GELEX Electric

CTCP Điện lực GELEX (HoSE: GEE – GELEX Electric) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/3/2025. Trước khi được bổ nhiệm, ông Thọ đang là Thành viên HĐQT của công ty.

Ông Lê Bá Thọ, sinh năm 1981, có bằng Cử nhân Kế toán kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông đã có gần 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại nhiều doanh nghiệp. Hiện ông Thọ đang là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn GELEX (công ty mẹ của Công ty GELEX Electric). Đồng thời ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng GELEX, Chủ tịch HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam CADIVI; Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dầu khí Long Sơn và là thành viên HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Là lãnh đạo gắn bó lâu năm, ông Thọ là lãnh đạo uy tín và có những đóng góp quan trọng tại hệ thống GELEX. Ông Thọ là lãnh đạo dẫn dắt việc xây dựng nền tảng về tài chính, quản trị xuyên suốt toàn hệ thống GELEX. Với kinh nghiệm và sự am hiểu các lĩnh vực kinh doanh, ông Thọ tham gia vào việc định hướng chiến lược cho khối Hạ tầng và Thiết bị điện.

Đặc biệt, với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT CADIVI từ tháng 5/2024, ông Thọ cùng đội ngũ lãnh đạo công ty đã có nhiều đổi mới và đưa CADIVI có những đột phá về tư duy, chiến lược về khách hàng, thị trường, sản phẩm…đưa đơn vị trở thành đơn vị chủ lực của khối Thiết bị điện GELEX Electric. Năm 2024, CADIVI ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 13.102 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023 và vượt 18% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của CADIVI đạt 1.202 tỷ, tăng 127%, vượt 160,7% kế hoạch năm.

Người tiền nhiệm của ông Lê Bá Thọ là ông Nguyễn Văn Tuấn. Ông Tuấn không ứng cử vào HĐQT của GELEX Electric nhiệm kỳ mới để tập trung vào vai trò điều hành doanh nghiệp.

Hiện nay, HĐQT của GELEX Electric nhiệm kỳ 2025-2030 có 05 thành viên, gồm: Ông Lê Bá Thọ (Chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên là: Ông Đặng Phan Tường; Ông Đỗ Duy Hưng; Ông Nguyễn Trọng Trung và ông Nguyễn Đức Luyện.

Năm 2025, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 22.282 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.686 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,5% và giảm 21,6% so với thực hiện 2024. Công ty lý giải kế hoạch lợi nhuận giảm do không còn phát sinh khoản lãi từ thoái vốn như năm 2024. Đồng thời, Công ty dành nguồn lực để đầu tư cho phát triển con người và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó khuyến khích các đơn vị thành viên dành tối đa 2% doanh thu cho R&D.

Quý 1/2025, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric ước đạt khoảng 4.800 tỷ vượt 10% so với kế hoạch quý, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 465 tỷ, vượt 102% kế hoạch quý, tăng 215% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức lợi nhuận cốt lõi theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty này.