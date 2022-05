OCB triển khai tính năng thanh toán qua nhận diện khuôn mặt Facepay

OCB triển khai thành công tính năng Facepay cho phép khách hàng thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt, không dùng tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại. Trở thành một trong hai ngân hàng dẫn đầu xu hướng thanh toán hiện đại này tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng đang sử dụng hoăc đăng ký mới phương thức xác thực giao dịch FaceOTP tại ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI, có thể thanh toán ngay hàng hóa mua sắm bằng tài khoản ngân hàng qua thiết bị Facepay đặt tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán. Khách hàng không cần dùng tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại, chỉ cần nhìn vào màn hình LCD nhỏ gắn trên quầy thu ngân, tất cả mọi thao tác chỉ mất 5 giây và hoàn toàn miễn phí và không tiếp xúc… Hiện, OCB đã triển khai thành công phương thức thanh toán Facepay tại hệ thống siêu thị GS25. Thời gian tới, nhà băng này sẽ tiếp tục phủ rộng trên khắp các cửa hàng tiện lợi, siêu thị và trung tâm thương mại trên toàn quốc.

Trước khi được OCB triển khai tại Việt Nam, Facepay đã được ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Đan Mạch, Trung Quốc, Canada, Thái Lan, Nigieria… Đây được đánh giá là một trong số những phương thức thanh toán mang tính bảo mật an toàn cao và tránh bị gian lận, vì mỗi một khách hàng được gắn với một dữ liệu nhận dạng sinh trắc học duy nhất là khuôn mặt, đồng thời các bước giao dịch đều được mã hóa và bảo vệ theo tiêu chuẩn bảo mật thông tin dữ liệu quốc tế.

Theo đại diện OCB, tính năng thanh toán này phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu bảo mật thông tin khách hàng ngày càng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Công nghệ này được bắt đầu với khả năng mở khoá điện thoại thông minh bằng khuôn mặt. Tiếp đến, bằng sự tiện ích, cá nhân hoá, nhận diện khuôn mặt đã nhanh chóng được ngành ngân hàng khai thác rộng rãi và ứng dụng vào nhiều dịch vụ.

“OCB thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong các giao dịch như: Mọi thao tác phải nhanh hơn, đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn nhưng yêu cầu bảo mật cũng cao hơn… do đó, chúng tôi đã nhanh chóng cho ra mắt thị trường phương thức thanh toán qua nhận diện khuôn mặt - Facepay trên nền tảng ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI. Chúng tôi tự hào rằng, OCB hiện là ngân hàng dẫn đầu xu hướng thanh toán hiện đại này. Và Facepay chắc chắn sẽ trở thành “công cụ” đắc lực giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện nghi hơn bao giờ hết, cũng như an tâm tối đa về tính an toàn bảo mật”, đại diện OCB chia sẻ.

Với phương thức thanh toán hiện đại và bảo mật này, khách hàng có thể đăng ký ngân hàng số OCB OMNI tại đây, kích hoạt, xác thực Face OTP và thực hiện thanh toán tại hệ thống các cửa hàng có chấp nhận thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt.

Cùng với Facepay, khi sử dụng ngân hàng số OCB OMNI khách hàng cũng sẽ được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính thông minh với đa dạng tính năng và tiện ích nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng gia tăng như: đặt vé xem phim, mua vé tàu/xe/máy bay, đặt phòng khách sạn, mua vé số online, đóng học phí, quét mã QR code để chuyển khoản dễ dàng mà không cần nhập liệu thủ công, thanh toán tự động hóa đơn đến kỳ hạn…

Ngoài ra, khi sử dụng gói tài khoản thông minh định danh trực tuyến eKYC trong năm 2022, người dùng sẽ được tận hưởng vô vàn các đặc quyền về phí: miễn 100% phí thường niên, phí duy trì tài khoản, phí chuyển khoản trong & ngoài hệ thống OCB, không yêu cầu số dư tối thiểu... Trên mỗi giao dịch, khách hàng được tích lũy OMNI Coins có thể quy đổi thành nhiều quà tặng thiết thực bao gồm: thẻ nạp điện thoại, e-voucher ăn uống/mua sắm/du lịch, tiền mặt... Đặc biệt, hạn mức giao dịch trong ngày lên đến 2 tỷ đồng khi đăng ký phương thức xác thực Face OTP và 20 tỷ đồng đến các tài khoản thụ hưởng tin cậy đã có đăng ký trước trên hệ thống OCB.